男子自撞怪罪路燈壞索國賠判敗訴 法官：一盞燈沒影響
張姓男子前年10月17日凌晨開車行經台中龍德路一段與公益路二段交岔路口，撞上交通島發生車禍，他認為
是當時路燈壞掉因此沒看見燈柱下右轉標誌，才繼續直行，指控市府標誌設置不足，燈又未修繕要求國賠578萬餘元，台中地院法官認為一盞路燈未亮，稍有灰暗，但仍能看出路沿邊界及路況彎線弧度，若小心注意能避免事故發生，判張姓男子敗訴。
張姓男子自撞後未立即報警，由路人協助移車當天下午才請拖吊公司到場處理，他指出，路口右轉通行標誌恰好架設在故障不亮的燈柱上，右轉指向線也劃設在故障不亮路燈投照的路面，因「他處亮、有標誌處暗」，他受路燈光線干擾未看到右轉指示才直行撞上交通島，他認為交通局與建設局應賠償他車輛維修、折損以及代步費用578萬餘元。
交通局指出，該路段車道上畫有右轉指向線，車輛須循序前進，並在交岔路口後遵照右轉指向線行駛，駕駛應隨時注意車前狀況，採取必要安全措施，張男提出的行車紀錄器行經該路口時，仍可明確辨識右轉通行標誌 ，當庭勘驗光碟，張男的車輛照明系統感覺偏暗，懷疑他未開車頭燈。
建設局也表示，發生事故的龍德路屬市區「次要道路」住宅區等級，經測試即使路燈未亮，現場照明的平均照度仍有7LUX以上，數值大於規範標準，依現場照片及行車紀錄器照片，該路段路燈雖未點亮，但由車內仍清晰可見前方路況及路邊所設立右轉的交通標線及標誌。
法官也審酌張男提出的行車紀錄器，可知一輛車行駛到龍德路一段與公益路二段的丁字交岔路口時撞擊分隔島，但無法確定就是張男開的車；照片有類似車輛零件散落在分隔島處，車前地上有掉落保險桿，但都無法認定是張男車輛撞到分隔島事實，判他敗訴，仍可上訴。
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