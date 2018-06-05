男子自撞怪罪路燈壞索國賠判敗訴 法官：一盞燈沒影響

2018-06-05 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



張姓男子前年10月17日凌晨開車行經台中龍德路一段與公益路二段交岔路口，撞上交通島發生車禍，他認為

是當時路燈壞掉因此沒看見燈柱下右轉標誌，才繼續直行，指控市府標誌設置不足，燈又未修繕要求國賠578萬餘元，台中地院法官認為一盞路燈未亮，稍有灰暗，但仍能看出路沿邊界及路況彎線弧度，若小心注意能避免事故發生，判張姓男子敗訴。

張姓男子自撞後未立即報警，由路人協助移車當天下午才請拖吊公司到場處理，他指出，路口右轉通行標誌恰好架設在故障不亮的燈柱上，右轉指向線也劃設在故障不亮路燈投照的路面，因「他處亮、有標誌處暗」，他受路燈光線干擾未看到右轉指示才直行撞上交通島，他認為交通局與建設局應賠償他車輛維修、折損以及代步費用578萬餘元。

交通局指出，該路段車道上畫有右轉指向線，車輛須循序前進，並在交岔路口後遵照右轉指向線行駛，駕駛應隨時注意車前狀況，採取必要安全措施，張男提出的行車紀錄器行經該路口時，仍可明確辨識右轉通行標誌 ，當庭勘驗光碟，張男的車輛照明系統感覺偏暗，懷疑他未開車頭燈。

建設局也表示，發生事故的龍德路屬市區「次要道路」住宅區等級，經測試即使路燈未亮，現場照明的平均照度仍有7LUX以上，數值大於規範標準，依現場照片及行車紀錄器照片，該路段路燈雖未點亮，但由車內仍清晰可見前方路況及路邊所設立右轉的交通標線及標誌。