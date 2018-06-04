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女子跟老公鬧不合 放錄音筆竊錄被小姑告

2018-06-04 20:18聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北市楊姓女子和丈夫感情不睦，又擔心將來若打離婚訴訟，婆家的人會在她背後指指點點，因此在家裝設竊聽器，偷錄公婆、小姑等人對話，結果被小姑發現，今被新北地檢署依妨害秘密罪起訴。

偵訊時，楊女認錯但不認罪，堅持竊錄是防止他人對自己不利的作為，但檢察官調查錄音檔，內容確實錄到其他人非公開的對話，參考過去實務判決紀錄，認定其行為確實觸法。

新北市楊姓女子和丈夫感情不睦，又擔心將來若打離婚訴訟，婆家的人會在她背後指指點點...
新北市楊姓女子和丈夫感情不睦，又擔心將來若打離婚訴訟，婆家的人會在她背後指指點點，因此在家裝設竊聽器，偷錄公婆、小姑等人對話，結果被小姑發現，今被新北地檢署依妨害秘密罪起訴。示意圖／Ingimage
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