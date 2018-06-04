女子跟老公鬧不合 放錄音筆竊錄被小姑告

相關新聞
他強吻美女卻辯想認識她 法官：可光明正大攀談2018-06-04 14:08
撞死行人揹債300萬 重機騎士：好希望離開的是我2018-06-04 15:18
獵雷艦案開庭 陳慶男加保1億否則羈押2018-06-04 19:03
刮中彩券不求人 竟剪貼詐領近萬元2018-06-04 17:10
「凶嫌疑有精神疾病」 衛福部：媒體誤用害疾病汙名化2018-06-04 15:54
路燈螺栓太長戳瞎眼！他反映後有改善 提國賠卻敗訴2018-06-04 14:46
學者向檢調喊話：部分刑案細節不適合公開2018-06-04 14:14
洩漏嫌犯有精神疾病？警反駁：不會透露個資2018-06-04 14:14
別因社會事件汙名化 「思覺失調症」沒你想的可怕2018-06-04 14:14
又遭爆花公款綁樁 北檢擴大調查吳音寧2018-06-04 14:05
慶富案陳慶男須1億交保 喊「真的做不到」2018-06-04 14:04
訂「秋葉原妄想物語」未出貨？ 遊戲片商提告求償敗訴2018-06-04 13:54
以為電動自行車不會抓 男子第4度酒駕遇到同一警2018-06-04 13:42
一偷8年竊3萬多度電 13萬電費得吐還台電2018-06-04 12:55
陳偉志跑了？ 法院趕緊改裁陳慶男一億元交保2018-06-04 12:04
洩露傷人者有精神疾病？ 警署：不會洩露當事人個資2018-06-04 11:54
慶富副董陳偉志潛逃 父陳慶男須再付1億交保否則羈押2018-06-04 11:06
學者向警檢調喊話：部分刑事案件細節不適合提供給媒體2018-06-04 11:04
吳音寧遭爆花公款幫綠營綁樁？ 北檢將擴大調查2018-06-04 10:10
爭執警示牌距離 超速罰單被撤銷2018-06-03 23:46
訂婚後他原形畢露 她拒結婚登記…法官判免賠2018-06-03 23:42
八卦山麓神秘的電動大客車墳場 曾遭檢舉但不受重視2018-06-03 19:11
熱門文章
議員母的印尼看護突在家產子 淡定自剪臍帶驚呆雇主2018-06-04 01:20
國道三號油罐車起火燃燒 南北雙向車道封閉管制2018-06-04 11:43
陳偉志派出所未報到 左營警分局三名主管遭嚴懲2018-06-04 16:49
陳偉志跑了？ 法院趕緊改裁陳慶男一億元交保2018-06-04 12:04
吳音寧遭爆花公款幫綠營綁樁？ 北檢將擴大調查2018-06-04 10:10
台20線「黑暗道路」奪命 任縣長秘書的部落青年撞樹亡2018-06-04 13:16
不想麻煩家人？ 護理師沒空倒尿 遭病患嗆「拍名牌投訴」2018-06-04 11:13
慶富陳偉志失蹤17天警方沒發現 法院通緝怒查疏失2018-06-04 14:38
女童亂小便遭爸媽毆打致死 母出庭稱：希望她學會控制2018-06-04 16:22
國道3號桃園大溪南下 大貨車衝撞護欄翻覆2重傷2018-06-04 14:58
訂婚後他原形畢露 她拒結婚登記…法官判免賠2018-06-03 23:42
嫁到鄉下洗澡根本大挑戰 網友看到浴室照都傻眼2018-06-04 14:35
慶富副董陳偉志潛逃 父陳慶男須再付1億交保否則羈押2018-06-04 11:06
陳詩欣老公巧遇「小王」 竟拍肩說「加油！」2018-06-04 10:44
海陸上兵遭誤殺案 5人聲押10人交保2018-06-04 09:00
影／陸戰隊士兵錯殺案 警曾攻堅逮槍嫌被逃走2018-06-04 12:07
撞死行人揹債300萬 重機騎士：好希望離開的是我2018-06-04 15:18
影／台中酒店槍擊嫌犯 疑交槍給槍殺陸戰隊士兵槍手2018-06-04 09:38
臉書留言引殺機？男遭亂刀砍殺斷手腳筋2018-06-03 21:49
千元便當師生搶吃 政大香香自助餐無預警歇業2018-06-02 17:48
蘆竹民宅晚間突然失火 3人逃生嗆傷2018-06-03 21:51
影／詐團3名車手同時被捕 幹部驚呼：沒那麼衰吧2018-06-04 13:17
國三大甲段油罐車起火封閉 造成雙向大塞車2018-06-04 12:56
「不想再被關」遭圍捕自轟太陽穴2018-06-03 23:40
凶殺案頻傳治安惡化？ 警署研商對策安定民心2018-06-03 23:06
台南安南出現「推門男」 住戶緊張提醒鄉親注意2018-06-04 13:46
民眾報案派出所旁有露天燃燒 員警卻說要辦他誣告？2018-06-04 13:08
內行的都推！ 鹹酥雞加20元「配料」多到滿出來2018-06-01 15:09
山老鼠跳駁坎逃逸 骨折、頭破、斷3顆牙仍難逃法網2018-06-04 09:41
影／機車男自撞電箱 後方駕駛使出「神閃避」2018-06-04 14:56
掉落物害人不淺 國道4車連環追撞6輕傷2018-06-04 11:11
小時候被欺負 巧遇仇人糾眾械鬥2018-06-03 23:38
木器工廠大火 隔壁集集鎮長家被燻黑一大片2018-06-04 18:48
海陸上兵遭錯殺 兩派械鬥禍及無辜2018-06-03 23:31
伸港化工廠大火 居民驚恐一夜今拉布條抗議2018-06-04 10:26
少女月經怎沒來？ 啟智學校校車司機性侵掰「她愛我」2018-06-04 11:04
一偷8年竊3萬多度電 13萬電費得吐還台電2018-06-04 12:55
海陸上兵枉死 家屬批凶嫌「無法無天」2018-06-03 23:36
「黑暗道路」車禍 黃健庭行程秘書撞路樹亡2018-06-04 12:33
飯店經營人持菜刀要砍股東 員工阻止兩手被砍傷2018-06-04 09:21
留言