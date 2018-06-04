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刮中彩券不求人 竟剪貼詐領近萬元

2018-06-04 17:10聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

彰化縣一名60歲游姓男子買了刮刮樂沒中獎，居然異想天開，蒐集彩券行別人因沒中獎而丟棄的彩券，將這些彩券泡水、剪貼成有中獎的彩券，後拿去兌獎，第一次兌得4500元獎金，兩個月後食髓知味又故技重施，偽造了5000元中獎彩券前往兌換其他彩券和現金，共得手價值9500元，但後來店家發現有異，報警處理，游姓男子栽了跟斗，遭彰化地檢署檢察官以偽造有價證券罪起訴，將面臨3年以上10年以下有期徒刑。

這名游姓男子今年1月時，在台中市西屯區住處，將他購買未中獎的「大麻將」刮刮樂彩券2張，以泡水、剪貼方式，變造彩券上的圖案、文字，重製成中獎1000元及1500元的彩券，另外又將手上的「歡喜推筒子」刮刮樂彩券一張，用相同手法變造成中獎2000元，且為了不被機器識破，特地拿到路邊彩券攤兌獎，許姓攤商一時不察，兌給他4500元。

2個月後，游男故技重施，又變造「歡喜推筒子」中獎1500元、「紅包一把抓」中獎1500元、「12生肖賀新春」中獎2000元等3張彩券，這次放大膽子到彰化縣和美一家投注站兌獎，店員讓他換4800元的彩券和現金200元後，沒多久店員察覺這幾張彩券有異，發現自己受騙而報警處理。

游姓男子變造刮刮樂彩券詐領獎金。記者凌筠婷／翻攝
游姓男子變造刮刮樂彩券詐領獎金。記者凌筠婷／翻攝
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游姓男子變造刮刮樂彩券詐領獎金。記者凌筠婷／翻攝
游姓男子變造刮刮樂彩券詐領獎金。記者凌筠婷／翻攝
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游姓男子變造刮刮樂彩券詐領獎金。記者凌筠婷／翻攝
游姓男子變造刮刮樂彩券詐領獎金。記者凌筠婷／翻攝
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彩券行刮刮樂

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