刮中彩券不求人 竟剪貼詐領近萬元

2018-06-04 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



彰化縣一名60歲游姓男子買了刮刮樂沒中獎，居然異想天開，蒐集彩券行別人因沒中獎而丟棄的彩券，將這些彩券泡水、剪貼成有中獎的彩券，後拿去兌獎，第一次兌得4500元獎金，兩個月後食髓知味又故技重施，偽造了5000元中獎彩券前往兌換其他彩券和現金，共得手價值9500元，但後來店家發現有異，報警處理，游姓男子栽了跟斗，遭彰化地檢署檢察官以偽造有價證券罪起訴，將面臨3年以上10年以下有期徒刑。

這名游姓男子今年1月時，在台中市西屯區住處，將他購買未中獎的「大麻將」刮刮樂彩券2張，以泡水、剪貼方式，變造彩券上的圖案、文字，重製成中獎1000元及1500元的彩券，另外又將手上的「歡喜推筒子」刮刮樂彩券一張，用相同手法變造成中獎2000元，且為了不被機器識破，特地拿到路邊彩券攤兌獎，許姓攤商一時不察，兌給他4500元。