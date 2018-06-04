撞死行人揹債300萬 重機騎士：好希望離開的是我

2018-06-04 15:18 聯合新聞網 綜合報導



即便帝王條款備受爭議，法規尚未修改之前，行經斑馬線前減速禮讓行人是最安全保險的做法。示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook

今年2月某日凌晨捷運龍山寺站附近，25歲的陳姓重機駕駛在行經斑馬線時因未減速，閃避不及撞上闖紅燈的行人，造成了一場死亡車禍。闖紅燈的行人在車禍後當場死亡，駕駛也因頭部受到撞擊昏迷送醫。這起車禍因發生在斑馬線上，違返了俗稱「行人帝王條款」的內容：行經行人穿越道時，需暫停禮讓行人通行，而產生了加重的罰責。

經過了三個月，當時的機車騎士在「爆廢公社」上發文，表示自己因為這場車禍差一點離開人世、右手已經3個月無法動彈，醫療費、維修費、慰問金、保險費等等加起來快300萬元，除了債務變重外還有法院裁定....龐大的壓力讓他快喘不過氣來了，「好希望離開的是我」。

重機駕駛的頭部也受了重傷，剛離開醫院馬上就得面對債務和官司。圖擷自 爆廢公社 分享 facebook

面對騎士低落的心情，網友們紛紛為他加油打氣，鼓勵他「活著就有希望」，「大難不死，必有後福」。有人勸到「花三百萬買一個教訓」還不算太貴，「對方是用死來買一個教訓，你比他好一點」，不如用死過一次的心情來面對這個關卡「重頭再來」。

除了安慰的回應，對之後的應對也有多位網友提出建議。許多網友們提到「第三人責任保險很重要」，強調買保險跟事故後的賠償比起來真的非常便宜，「隨便一場10萬的精神賠償，就夠你繳30～40年保費」，就算保險沒用到「就當做功德，因為一定有受害者用得到」。提到「行人最大」的帝王條款，網友們也感到憤憤不平「這是變相讓行人不守規矩，想闖就闖嗎？」、「有了這條條款還需要紅綠燈嗎？」，覺得這條法規並不公平，反而把民眾教育成了馬路三寶。