他強吻美女卻辯想認識她 法官：可光明正大攀談

2018-06-04 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



複姓歐陽的男子闖入公寓梯間，雙手壓制夜歸女子臉頰後強吻、摸她私處。歐陽否認性侵，「我想認識她，只是想看清她的長相」，台北地院指出，想認識女生，可以光明正大在公共場合攀談，不採信他辯解，今天依侵入住宅強制猥褻罪，判歐陽有期徒刑5年。可上訴。

判決指出，去年4月10日凌晨2時許，歐陽在新北市新店區摩斯漢堡店見被害女子貌美，尾隨她到住處公寓1樓樓梯間，趁她未將大門鎖上闖入，以雙手壓制她臉頰兩側，親吻她的唇，又撫摸她臀部，後因聽聞門外聲響逃逸，被害人向檢警報案，歐陽被訴。

歐陽表示，他因為想要認識對方、想看對方長什麼樣子，才跟在她後面，不過，對方看到他嚇到，就趕緊離開現場，雙方完全沒有身體接觸。

法官認為，歐陽想看清楚被害人長相，卻不光明正大在公共場合向前攀談，不是正常結識異性方式，而且，如要近身看被害人，應出聲、叩門喚起她注意，才不會嚇到對方，歐陽辯詞有違常情，難以採信。

法官調查，歐陽與被害女子素不相識，竟半夜尾隨她到梯間強制猥褻，手段惡劣，行為可怖，被害人於案發後，常處於驚恐狀態，需要看身心科，歐陽犯罪情節重大。