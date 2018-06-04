酒駕連五犯求罰錢就好 法官不買帳判他入獄

2018-06-04 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



柯姓男子五度酒駕，台中高分院依公共危險罪判他9月徒刑確定。報系資料照 分享 facebook 柯姓男子去年12月月間喝完紅酒後騎機車行經台中北區進化路與興進路交岔路口被警攔查，警測得酒精濃度為每公升0.86毫克，一審被依公共危險罪判6月徒刑，得易科罰金，但這已是他第5次酒駕被逮，台中高分院法官認為他被罰不怕，縱然提高易科罰金也難杜絕再犯，撤銷原判決改判9月徒刑。

柯姓男子在二審審理供稱：「希望再原諒我一次，不要抓我去關，可以加重易科罰金。」不過法院審酌他先前酒駕紀錄洋洋灑灑，2006年酒駕檢方緩起訴，隔年又酒駕依公共危險罪判3月確定，檢方撤銷緩起訴被判決處拘役29日確定，2013年又因開車酒駕判6月徒刑得易科罰金，隔年騎機車再犯判3月徒刑得易科罰金，從2006年至今連本案已有5次酒駕紀錄。

法官認為，第3 、4 案犯行距今5 年；其中還開車撞及路旁的3輛車，酒測值達每公升1.31毫克，又騎乘重型機車因行車不穩遭警攔檢，酒測值達每公升0.98毫克，而這次騎輕型機車及酒測每公升0.86毫克，不該再予從輕量刑。

二審法官考量被告從事過糕餅業、現已退休，即使提高易科罰金折算標準或併科罰金，以被告資力都有能力繳交，難杜絕再犯，認定原審判決過輕，柯姓男子除了酒駕，又因先前駕照遭逕註還無照上路，判他9月徒刑確定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康