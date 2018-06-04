親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

影／最新民調柯P逆轉！姚文智領軍 綠議員選情大跌

獨／蔡英文盼見面慰留 呂秀蓮回6字：相見不如不見

酒駕連五犯求罰錢就好 法官不買帳判他入獄

2018-06-04 13:56聯合報 記者林敬家╱即時報導

柯姓男子五度酒駕，台中高分院依公共危險罪判他9月徒刑確定。報系資料照
柯姓男子五度酒駕，台中高分院依公共危險罪判他9月徒刑確定。報系資料照
分享
柯姓男子去年12月月間喝完紅酒後騎機車行經台中北區進化路與興進路交岔路口被警攔查，警測得酒精濃度為每公升0.86毫克，一審被依公共危險罪判6月徒刑，得易科罰金，但這已是他第5次酒駕被逮，台中高分院法官認為他被罰不怕，縱然提高易科罰金也難杜絕再犯，撤銷原判決改判9月徒刑。

柯姓男子在二審審理供稱：「希望再原諒我一次，不要抓我去關，可以加重易科罰金。」不過法院審酌他先前酒駕紀錄洋洋灑灑，2006年酒駕檢方緩起訴，隔年又酒駕依公共危險罪判3月確定，檢方撤銷緩起訴被判決處拘役29日確定，2013年又因開車酒駕判6月徒刑得易科罰金，隔年騎機車再犯判3月徒刑得易科罰金，從2006年至今連本案已有5次酒駕紀錄。

法官認為，第3 、4 案犯行距今5 年；其中還開車撞及路旁的3輛車，酒測值達每公升1.31毫克，又騎乘重型機車因行車不穩遭警攔檢，酒測值達每公升0.98毫克，而這次騎輕型機車及酒測每公升0.86毫克，不該再予從輕量刑。

二審法官考量被告從事過糕餅業、現已退休，即使提高易科罰金折算標準或併科罰金，以被告資力都有能力繳交，難杜絕再犯，認定原審判決過輕，柯姓男子除了酒駕，又因先前駕照遭逕註還無照上路，判他9月徒刑確定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕駕照

相關新聞

訂「秋葉原妄想物語」未出貨？ 遊戲片商提告求償敗訴

2018-06-04 13:54

以為電動自行車不會抓 男子第4度酒駕遇到同一警

2018-06-04 13:42

一偷8年竊3萬多度電 13萬電費得吐還台電

2018-06-04 12:55

陳偉志跑了？ 法院趕緊改裁陳慶男一億元交保

2018-06-04 12:04

洩露傷人者有精神疾病？ 警署：不會洩露當事人個資

2018-06-04 11:54

學者向警檢調喊話：部分刑事案件細節不適合提供給媒體

2018-06-04 11:04

吳音寧遭爆花公款幫綠營綁樁？ 北檢將擴大調查

2018-06-04 10:10

爭執警示牌距離 超速罰單被撤銷

2018-06-03 23:46

訂婚後他原形畢露 她拒結婚登記…法官判免賠

2018-06-03 23:42

八卦山麓神秘的電動大客車墳場 曾遭檢舉但不受重視

2018-06-03 19:11

交往9年未婚妻悔婚 她提這些理由讓他求償敗訴

2018-06-03 11:38
看更多

熱門文章

笑翻！清朝官員淡水騎機車 警察：這樣不行喔！

2018-06-03 14:53

政府捐錢當「凱子」？ 他酸館長：為錢不知跪幾百回

2018-06-03 20:08

議員母的印尼看護突在家產子 淡定自剪臍帶驚呆雇主

2018-06-04 01:20

國道三號油罐車起火燃燒 南北雙向車道封閉管制

2018-06-04 11:43

影／頭份路口不相讓 一車失控衝進便利店

2018-06-03 14:24

影／基隆市死亡車禍 監視器拍下男子被撞驚悚一刻

2018-06-03 16:31

八卦山麓神秘的電動大客車墳場 曾遭檢舉但不受重視

2018-06-03 19:11

射殺陸戰上兵嫌犯 傳上月才犯槍毒案

2018-06-03 19:08

瘖啞婦比手畫腳賒30元乾麵 自己忍餓讓病夫果腹

2018-06-03 17:10

陳偉志跑了？ 法院趕緊改裁陳慶男一億元交保

2018-06-04 12:04

屏東潮州群毆案更正1死3傷 黃男腦死未拔管

2018-06-03 18:41

吳音寧遭爆花公款幫綠營綁樁？ 北檢將擴大調查

2018-06-04 10:10

不想麻煩家人？ 護理師沒空倒尿 遭病患嗆「拍名牌投訴」

2018-06-04 11:13

訂婚後他原形畢露 她拒結婚登記…法官判免賠

2018-06-03 23:42

陳詩欣老公巧遇「小王」 竟拍肩說「加油！」

2018-06-04 10:44

台20線「黑暗道路」再奪命 任縣長秘書的部落青年撞樹亡

2018-06-04 13:16

慶富副董陳偉志潛逃 父陳慶男須再付1億交保否則羈押

2018-06-04 11:06

影／善化糖廠火警 大片濃煙竄出

2018-06-03 16:14

和小三開房間被抓包 工程師簽和解書賠百萬卻反悔

2018-06-03 14:16

海陸上兵遭誤殺案 5人聲押10人交保

2018-06-04 09:00

內行的都推！ 鹹酥雞加20元「配料」多到滿出來

2018-06-01 15:09

臉書留言引殺機？男遭亂刀砍殺斷手腳筋

2018-06-03 21:49

幫派堂主告別式 警到場蒐證逮到通緝犯

2018-06-03 14:25

影／拍電影夜訪分局揣摩刑警角色 古斌：警察很累

2018-06-03 14:35

「不想再被關」遭圍捕自轟太陽穴

2018-06-03 23:40

凶殺案頻傳治安惡化？ 警署研商對策安定民心

2018-06-03 23:06

影／陸戰隊士兵錯殺案 警曾攻堅逮槍嫌被逃走

2018-06-04 12:07

人瑞遭車撞1個月後死亡 家屬求償7百萬他不用賠一毛錢

2018-06-03 14:56

影／台中酒店槍擊嫌犯 疑交槍給槍殺陸戰隊士兵槍手

2018-06-04 09:38

蘆竹民宅晚間突然失火 3人逃生嗆傷

2018-06-03 21:51

毒品悲歌！ 七成毒品來自大陸幫派操控製造斷點

2018-06-03 14:51

男女糾紛錯殺士兵 潘孟安籲理性處理感情

2018-06-03 16:59

光線昏暗下小雨 男子過馬路遭撞死

2018-06-03 15:46

小時候被欺負 巧遇仇人糾眾械鬥

2018-06-03 23:38

海陸上兵遭錯殺 兩派械鬥禍及無辜

2018-06-03 23:31

山老鼠跳駁坎逃逸 骨折、頭破、斷3顆牙仍難逃法網

2018-06-04 09:41

掉落物害人不淺 國道4車連環追撞6輕傷

2018-06-04 11:11

海陸上兵枉死 家屬批凶嫌「無法無天」

2018-06-03 23:36

酒駕低頭拿手機 女子又撞3車

2018-06-03 18:37

國三大甲段油罐車起火封閉 造成雙向大塞車

2018-06-04 12:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top