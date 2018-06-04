訂「秋葉原妄想物語」未出貨？ 遊戲片商提告求償敗訴

2018-06-04 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



齊騰數位科技公司提告指控，長期向台灣光榮特庫摩公司，買日本遊戲大廠光榮（KOEI）出品的光碟片轉售下游，但去年3月訂購「秋葉原妄想物語」遊戲片，對方卻未出貨，請求賠償毛利365萬3722元。台北地院認定雙方無買賣契約關係，判齊騰敗訴，可上訴。

銷售電玩遊戲軟體的齊騰數位科技公司主張，去年3月前與台灣光榮特庫摩公司的合作模式，員工都是直接打電話、電子郵件、LINE向對方業務聯絡，確認訂購遊戲品名、數量和出貨時間等等，均順利完成交易。

直到，去年3月10日，台灣光榮的業務主動向齊騰表示，預計23日公開發售「秋葉原妄想物語」，而齊騰則回覆「2017年3月新品訂購單」。齊騰認為此時雙方已成立買賣契約，過幾日陸續將「2017年3月新品訂單」 、「2017年3月中補貨」、「2017年3月底補貨明細」作為附件，Email給光榮業務及副總劉政和，卻未獲回應。

齊騰指出，光榮不履行債務，造成齊騰於轉售上損失利益，因此要解除契約並求償毛利10％。台灣光榮辯稱，公司並沒有就「秋葉原妄想物語」遊戲片提出要約，雙方未成立任何契約，對方求償無理由。

法院傳喚台灣光榮公司的彭姓業務助理作證，查出最終是否接受客戶訂單、是否出售商品予下單客戶、出貨品項及數量等節，均由副總經理劉政和決定。

法院指出，齊騰寄發訂單給台灣光榮，未獲回應，也未能與劉政和聯繫，且齊騰也未提出對方應允出貨相關事證，顯見雙方就出貨品項、數量、價格等項從未協商、約定。台灣光榮並未承諾出售，難僅以齊騰寄發訂單給對方，即認雙方間已達成買賣契約必要之點，合意而成立買賣契約。