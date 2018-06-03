外籍狼師摸「小鳥」 男童驚：腰帶勒得越緊越好

2018-06-03 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



在高雄某連鎖補習班任教的南非籍男師浦藍卡，被控趁上課時，至少撫摸4名男童生殖器，其中一名小二童向家長要求「腰帶勒得越緊越好，老師就不能伸進去摸他的雞雞」使事情曝光。全案一審依強制猥褻罪嫌判7年4月，但更一審宣判，僅對1童犯強制猥褻罪判3年半，其餘對3童犯性騷防治法各判7到8月。可上訴。

這起案件發生於2011至2013年間，男童（現16歲）指控，功課不會寫被老師叫到前面去，靠著桌子寫，下排看不到，老師的手就會伸過來隔著他褲子摸，有時伸進口袋，會輕輕的用大拇指與食指揉龜頭。

另名男童（現14歲）控訴，被老師叫去站前面的老師桌子與牆壁中間，一邊念課文，老師手先從他背後腰部伸進去褲子內摸屁股，然後又伸回前面摸「雞雞」，他有嚇到把老師的手撥開，共被摸5到10分鐘。

浦藍卡完全否認有猥褻、性騷等行為，強調不可能當眾多學生面前伸手，且有中籍老師隨時來看上課情形，如果有做的話，很容易被發現。

但檢方依據男童、家長及社工證詞，起訴指浦藍卡對6名男童伸狼爪，雄院一審認定對其中4童犯行明確，依對未滿14歲男子犯強制猥褻罪，共須執行7年4月徒刑。

檢方、浦藍卡上訴後，二審認為，強制猥褻與性騷擾都以「違反其意願」為構成要件，但強制猥褻是滿足性慾為目的，對被害人持續、反覆性的觸摸，浦藍卡行為屬「乘人不及抗拒」以偷襲式、短暫性之不當觸摸，對4童犯行全改依成年人故意對兒童性騷擾，須執行1年10月徒刑。

檢方不服再上訴，最高法院將對2童（現13、15歲）犯性騷各判7月及8月徒刑駁回定讞，另2童部分發回高雄高分院重審。更一審認定，浦藍卡對男童（現14歲）犯強制猥褻判3年半徒刑，另名對男童（現16歲）犯性騷判8月。