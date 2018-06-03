人瑞遭車撞1個月後死亡 家屬求償7百萬他不用賠一毛錢

2018-06-03 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



吳姓男子3年前開車行經北投時，撞倒一名百歲人瑞李姓老翁，造成李腰椎骨折等，未料一個月後，李不幸死亡。家屬認為，雖李罹患癌症，但身體依然硬朗，事故發生後身體越來越衰弱，才導致死亡，求償771萬多元。法官認為，依鑑定結果，李的死因為肝癌末期，加上年紀老邁等，和事故沒有因果關係，駁回李的家屬訴訟，吳不用賠償。

李的家屬主張，吳3年前駕駛車輛行經交岔路口時，適逢李步行通過行人穿越道，吳卻貿然左轉，車頭撞擊李的左側，造成李手臂擦傷、頭部血腫、腰椎壓迫性骨折，隔月死亡。

家屬認為，李雖然事發前3個月診斷罹患癌症，但透過調整飲食、運動、睡眠，身體沒有任何不適，但事故發生之後，李身體疼痛、脹氣，身體越來越衰弱，導致死亡，要求賠償醫藥費、看護費、李妻長照費用等，共771萬4604元。

吳供稱，鑑定結果確認李是因疾病死亡，和事故沒有因果關係，刑事部分也只認定過失傷害，並非過失致死，家屬沒有理由求償，請求法官駁回訴訟。