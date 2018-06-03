交往9年未婚妻悔婚 她提這些理由讓他求償敗訴

2018-06-03 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曹馥年 ╱即時報導



示意圖，非新聞當事人。黃與交往9年朱姓女友論及婚嫁，辦完宴客後，朱女卻遲遲不登記，黃氣得提告。圖／ingimage 分享 facebook

台南黃姓男子與朱姓女友交往近9年，兩人論及婚嫁並公開宴客，但朱女遲不答應結婚登記。黃認為，女友拖拖拉拉年餘，根本無意履行婚約，提告向女友求償婚宴開銷與精神慰撫金近百萬元。朱女表示，男友酗酒、簽六合彩還對她飆三字經，婚結不成是男友自找。法官認為朱女有理，判她免賠確定。

判決指出，黃與朱女3年前訂婚、宴客，黃事後多次要求朱女一起到戶政事務所辦理結婚登記，朱女都拒絕配合。黃憤而解除婚約，並提起民事損害賠償告訴，向朱女要求返還他支出的金飾、禮餅、禮服、宴客等費用共47萬餘元，還要賠他50萬元精神慰撫金。

朱女稱，黃長期簽賭六合彩，還酗酒、嚼檳榔，她苦口婆心屢勸不聽，黃還當著她母親面前用三字經罵她。她常於黃昏市場工作至晚上11點，黃不體諒還惡言相向，她母親雇請男性員工幫忙搬貨，黃卻常以此借題發揮，並以她不返回他住處及與男員工用餐等細故大發雷霆，婚事告吹不是她的責任。

一審台南地院判朱女免賠，黃上訴二審，台南高分院合議庭認為，兩造宴客已逾2年，爭執不斷，黃不否認曾辱罵朱女，朱女還曾對黃提出誹謗罪告訴。雖最後不起訴處分，但可見兩人互信互愛之情已質變。

合議庭認為，婚約雖有親屬法上契約效力，然不發生身分關係，亦不得請求強迫履行。黃惡習未改，導致無法取得朱女信任進而登記結婚，有過失責任，因此不能對朱女請求賠償。