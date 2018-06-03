保大警攔檢受傷 嫌犯投案：沒駕照怕被開單

2018-06-03 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



高雄市保大警員張甯翔攔檢銀色轎車閃避不及，攀附在前車引擎蓋上約30餘公尺後被甩落，造成張員頭部及手四肢擦傷送醫。記者黃宣翰／翻攝 分享 facebook

高雄市鍾姓男子昨天深夜涉嫌駕駛銀色轎車在翠華路、果峰街口，拒絕保大員警攔檢，警員張甯翔閃避不及，攀附在前車引擎蓋上約30餘公尺，在轉彎處自車上甩落，造成張員頭部及手四肢擦傷，鍾在1個多小時後向左營警分局啟文派出所投案，警詢後依妨害公務及傷害罪嫌法辦。

保大說，迅雷中隊警組郭堃煜（駕駛員）駕駛警車、劉彥政（後座）、張甯翔（右前座，28歲）昨晚10點45分，行經翠華，果峰路口發現一部銀色轎車停在路邊未熄火，行跡可疑，劉彥政下車在銀色轎車後方警戒，張甯翔在銀色轎車前欲盤查，但該車駕駛拒絕警方攔查並衝撞警方，造成張員閃避不及攀附在前車引擎蓋上並遭嫌犯車輛載約30餘公尺，約14秒後自車上甩落，造成張員頭部及四肢擦傷。

張送至榮總醫院就醫，頭部有6公分撕裂傷、手腳多處挫傷及腦震盪之虞，住院觀察中。張說，對方突開車衝過來，他沒有地方跳，只能抓住引擎蓋。

肇事鍾姓嫌犯嫌犯鍾（20歲、槍砲、毒品等前科）今天凌晨零10分至左營分局啟文派出所投案，鍾供稱只沒有駕照，擔心被開罰單，只好加速逃逸，同車另一名共犯黃姓乘客（22歲）40分後也啟文所投案，涉案車輛自三民區九如路某地拖回採證。全案依妨害公務及傷害罪嫌函送橋頭地檢偵辦。