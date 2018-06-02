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政大「千元便當」背後有洋蔥 無預警歇業師生惋惜

前女友噴黑漆灑冥紙稱因嬰靈託夢 男告恐嚇敗訴

2018-06-02 18:40聯合報 記者周宗禎╱即時報導

朱姓女子不滿男友提分手，竟手持黑色噴漆罐對著前男友的轎車、機車噴塗黑漆，但她氣未消，又開車載了一車冥紙到他的住處騎樓撒冥紙，前男友認為她在恐嚇，擔心會有更激烈行為、危害他的安全，檢方依犯刑法305條「恐嚇危害安全罪嫌」起訴朱女。不過一審法官採信朱女「沒說任何恐嚇的話、冥紙是嬰靈託夢要她去撒」說法，認為沒人聽到她有恐嚇言語，檢方起訴缺乏明確令人信服證據，「基於無罪推定原則」，裁定朱女無罪，檢察官不服上訴，日前又遭高等法院台南分院認定罪證不足駁回不得上訴，朱女確定無罪。

朱女前男友指稱「很怕她會來對我做什麼事情」，很怕女方會危害他的生命。檢方也認為被告對車噴塗黑色噴漆行為，除構成毀損，也因撒冥紙恐嚇意圖明顯，涉犯恐嚇危害安全犯行。因她的行為隱含未來可能以加害生命、身體方式恐嚇使男方心生畏懼。

朱女承認噴黑漆灑冥紙，但辯稱噴塗黑漆並無恐嚇意思，只是發洩不滿，從頭到尾現場沒人，她也沒有講話。而灑冥紙同樣沒有恐嚇意思，只因之前她與男友同居懷孕後他叫她去墮胎，而「墮胎的小孩是在男友住處著床，因為嬰靈託夢給她，要她去撒冥紙，才去撒冥紙」。

高分院表示，被告承持黑色噴漆罐朝告訴人汽車擋風玻璃、機車照後鏡及坐墊、儀表板等處噴塗黑色噴漆，但告訴人是事後看監視器發現，當場無人可證明朱女有恐嚇言語動作。 具體而言，恐嚇罪係以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事，恐嚇他人者，始能成罪。也就是以此手段讓被害人因預知「未來之惡害」而心生恐懼，才能成罪。

合議庭指出，檢察官對起訴內容應負提出證據及說服責任，所提證據不足以證明被告有罪，或證明方法無從說服法院形成被告有罪心證，「基於無罪推定原則」，自應判決被告無罪，最高法院92年已有類似判例。朝他人所有之汽車、機車噴塗黑色噴漆，依一般社會通常觀念，係屬單純毀損他人財物之實害行為，

而民間習俗冥紙是供往生者陰間使用貨幣，供奉祭拜往生者用品，除特殊行業，向在世者燃燒、寄送、拋撒冥紙，有提供對方赴陰曹地府盤纏或使對方沾染晦氣，即有詛咒死亡、輕蔑用意。然而，若在他人前撒冥紙，並未有與其他言詞如宣稱要某人死亡、或有如比劃殺人手勢等動作，或與危險物品如槍、彈、刀械等相結合有恐嚇意味，僅係單純詛咒及情緒發洩抗議，難以刑法恐嚇致生危害安全入罪。

朱姓女子不滿男友分手，怒朝男子汽機車噴黑漆，到他住處撒冥紙，被告恐嚇無罪。 圖／...
朱姓女子不滿男友分手，怒朝男子汽機車噴黑漆，到他住處撒冥紙，被告恐嚇無罪。 圖／聯合報系資料照
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恐嚇殺人
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