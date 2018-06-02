遇酒測臨檢急迴轉 警方竟「推測」他拒檢就開單

2018-06-02 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



黃姓男子去年5月騎機車遇對向有酒測臨檢，他以找錢包為由逆向迴轉，卻遭警方依「不依指示接受稽查」舉發，再被交通裁決處以「拒絕酒測」開罰9萬元、吊銷駕照；黃不滿警方靠「推測」他拒檢就開單提行政訴訟，法官認定交裁處認事用法有重大違誤，警方也未盡事先告知義務，予以撤銷裁罰。

經調查，當晚9點多黃騎車行經員林路段，前方對向車道正由桃園大溪警分局做酒測臨檢，他未抵達就迴轉逆向而去，警方先以「不依指示接受稽查」舉發，黃陳述意見後，交裁處另以「拒絕酒測」裁罰他9萬元罰鍰，吊銷駕照，並得參加道路講習。

黃不滿提行政訴訟，他指出警方的舉發單、交裁處原裁決書，雙方寫的「違規事實」竟然不同；退一步而言，就算被自己依拒絕酒測裁罰，警方事前也得告知拒測的法律結果，但卻沒被告知。

他並主張，該路段為4線道，酒測臨檢站在對向有相當距離，自己沒有看見，且當時發現錢包遺失所以才逆向回頭尋找，沒有警員攔阻或鳴笛警示，但警方卻以他逆向迴轉，就「推測」是規避臨檢逃逸，以致拒絕酒測遭裁罰、吊照。

交裁處則反駁，依大溪警分局調查，黃騎機車見執行路檢，即逆向迴轉規避，員警鳴笛攔查並指示停車受檢，黃仍駕車逃逸，因此依規定舉發，認為他拒絕酒測違規事實明確。

法官審酌，道交條例中「不依指示接受稽查」、「拒絕接受酒測」2者構成要件不同，依行政程序法規定，裁決機關在同一情形下，不得將原舉發單位的行政處分，轉換為同質的其他處分，且交裁處未給黃陳述意見會，就直接轉換違規事實，程序有重大瑕疵。

另根據警方密錄器，頂多可認定黃不依指示接受稽查，交裁處據以認定成立「拒絕酒測」，認事用法有重大違誤；加上警方也沒有踐行「事前告知義務」，就依拒絕酒測舉發，有重大違誤。