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行車糾紛當街被槍殺 海陸上兵急救不治

採五月桃想送朋友 下山貨車翻覆心血全毀

2018-06-02 12:28聯合報 記者許政榆╱即時報導

五月桃盛產期，果農採收完下山卻翻車，心血全毀！桃園市復興區三光里武道能敢部落的產業道路上，昨日一一名曾姓駕駛載友人黃姓女子要上山採收五月桃，沒想到返程時在下坡路段，因路面濕滑、導致煞車煞不住，整輛貨車擦撞山壁後翻覆至邊坡，人僅擦傷無大礙，但好不容易採的五月桃遭受撞擊、四處滾落，讓民眾直歎可惜。

三光派出所所長胡以撒表示，接獲民眾報案後，立即帶領同仁前往查看，發現事故現場為產業道路，路幅相當狹小，坡度大且路面濕滑，曾姓駕駛本先將車輛往右側山壁擦撞，以減緩車輛速度，但車身擦撞山壁後，卻反彈翻覆側躺在產業道路上，曾姓駕駛沒有受傷，黃女僅為右手肘有擦傷沒有大礙。

胡以撒指出，由於目前適逢五月桃採收季節，山區地處偏遠，拖吊車上來不易，避免影響交通，所長協請部落民眾利用繩索，將一端綁著側翻車輛的重心主樑、另一端則繞過大樹綁在警用巡邏車上，利用槓桿原理，合力將車輛翻正，前後約莫費時2小時終完成救援，但因小或撤翻覆倒置機油流出，避免危險警方先行用巡邏車將該貨車拖至派出所，再請修理廠派員至派出所查看車輛。

59歲曾姓駕駛表示，自己本來住在新北市，昨天早上7點多帶黃姓女性友人前往堂弟的果園採收五月桃，本來想說拿下山送給朋友，沒想到中途竟翻車，雖然可惜剛採收的五月桃損壞無法送人，也相當感謝警方協助。

桃園市復興區三光里武道能敢部落的產業道路上，昨日兩名男女上山採五月桃，下山途中因...
桃園市復興區三光里武道能敢部落的產業道路上，昨日兩名男女上山採五月桃，下山途中因路面濕滑，導致貨車翻覆，警方以槓桿原理方式將車輛翻正。圖／警方提供
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桃園市復興區三光里武道能敢部落的產業道路上，昨日兩名男女上山採五月桃，下山途中因...
桃園市復興區三光里武道能敢部落的產業道路上，昨日兩名男女上山採五月桃，下山途中因路面濕滑，導致貨車翻覆，警方以槓桿原理方式將車輛翻正。圖／警方提供
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桃園市復興區三光里武道能敢部落的產業道路上，昨日兩名男女上山採五月桃，下山途中因路面濕滑，導致貨車翻覆，警方協助將車輛翻正，並拖回派出所等待救援。圖／警方提供
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桃園市復興區三光里武道能敢部落的產業道路上，昨日兩名男女上山採五月桃，下山途中因...
桃園市復興區三光里武道能敢部落的產業道路上，昨日兩名男女上山採五月桃，下山途中因路面濕滑，導致貨車翻覆，警方以槓桿原理方式將車輛翻正。圖／警方提供
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