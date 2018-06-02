不耐急診久候 刺青男嗆醫護「給我小心點」判2月

2018-06-02 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



許姓男子去年7月間因身體不適前往台南成大醫院急診，不耐等候，逕自進入看診區，對張姓女實習醫師嗆「恁爸刺龍刺鳳，你給我小心點，不要讓我等太久」，又對陳姓女護理師大吼大叫，令2人嚇出冷汗，通知駐警處理，而許罹患思覺失調症，屢因未定期服藥而有失序行為，張、陳2女選擇原諒他，台南地院判有期徒刑2月，可上訴。

檢警調查，許有殺人未遂、強盜等前科，才因強盜等案件，台南高分院被判有期徒刑13年10月確定，入監服刑後，2016年4月縮短刑期假釋出監，現仍在保護管束期間，未料，又因違反醫療法等案件，對醫事人員執行醫療業務時，施脅迫、恐嚇，足以妨害醫事人員執行醫療業務而闖禍。

去年7月10日清晨5時40分，許因身體不適前往成大醫院急診室急診，不耐等候，逕自進入看診室，以台語對張姓女實習師恫嚇「恁爸刺龍刺鳳，你給我小心點，不要讓我等太久」等語，並以凶惡眼神怒視她，且尾隨她移動，令她嚇出一身冷汗。

沒想到，過沒多久，他又在急診室大聲對陳姓女護理師吼叫「你當作你是醫生，真的都去吃屎」，陳驚慌之餘，依舊鎮定的通知院內駐警前來處理，且委託同事報警處理，經台南市警五分局調查後移送法辦。

許在庭訊時坦承犯行，且罹患有思覺失調症，同時與張、陳2女達成調解，均願意願原諒他，不再追究其刑事責任等。