採積極同意權認定性侵？李茂生指修法後將有兩大問題

2018-06-02 07:05 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



勵馨基金會日前的性別暴力防治與實踐國際研討會，討論積極同意權在台灣落實的可能性等議題。台大法律系教授李茂生在臉書表達對積極同意權的看法，他說，要修法很簡單，「問題是修了法之後，條文要怎樣解釋，證據要如何蒐集，這才是大事吧」。

他說，「未得積極同意而性交即成立性侵」的意思，是指僅得消極同意或未得任何同意時，可成立性侵。問題是什麼叫做積極，什麼叫做消極，這個與明示默示、直接間接的關係到底是怎樣？

李茂生指出，如果按照一般的語意而言，所謂積極應該是與主動，而消極則是與被動相關，例如積極主動的人生態度與消極被動的人生態度，所以明示默示、直接間接是指表達的方式，而積極消極則是指表達力道的方向。據此，應該會有明示默示的積極同意，也會有直接間接的積極同意。

他說，如果以上的論述可以成立，那麼面對積極主動要求性交的人，被動地同意性交時，辦完事後，即獲得告人家性侵的地位了嗎？難道只有接獲積極主動邀約，然後也積極主動回應說，啊，我正想向你邀約，沒想到被你搶先了，「這類的乾材烈火式性交才是合法的？哇！好高規格」。

李茂生表示，當然不是先積極主動邀約的人要去證明對方也有回應的積極主動同意，而是提告的人或檢察官必須去證明我方沒有任何積極主動的回應。不過，這是「無」的問題啊。到底要如何證明「無」的存在？總不能說，只要我沒立下書面的同意，而且在書面上寫明積極兩字，或面對鏡頭直接了當說我積極同意，那就證明我沒有積極同意吧。更遑論，主張事前有積極同意，但事中反悔了的主張，到底要如何證明的事了。