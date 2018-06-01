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綠燈警敲車窗勸行 反遭酒醉男嗆聲巴頭

2018-06-01 23:39聯合報 記者邵心杰╱即時報導

劉姓男子5月13日晚間涉嫌酒後駕車，體力不支將車子停在台南市麻豆區新生北路與平等路口，綠燈亮了仍未前進，在現場指揮交通的黃姓警員上前敲車窗示意前進，劉竟暴衝下車罵三字經，嗆「你不知道我是誰」且巴黃的頭部，同仁見狀協助壓制，劉酒測值達1.07毫克被送辦。台南地院依公共危險、侮辱公務員妨害公務罪判有期徒刑6月，可上訴。

檢警調查，47歲的劉姓男子案發當晚7時許，酒後駕車途經麻豆區新生北路與平等路口，因遇綠燈仍未前進，在路口指揮交通的制服黃姓警員見狀，上前敲車窗示意前進，沒想到惹火了劉，暴衝拉下車窗辱罵黃「ｘ你娘，你不知我是誰，你憑什麼拍我玻璃」。

黃耐住性子，回稱 「先生現綠燈很久了，我在前面指揮你前行，但是你都沒有反應，所以我才來請你前行，麻煩你盡速前行」。劉不予理會，還下車嗆聲「我就是不要往前行，你是要怎樣」，並揮打黃的頭部。在場的楊姓偵查佐見狀前來協助壓制，過程中，劉又與警拉扯扭打，並再打中黃的頭部，造成黃的雙腳膝蓋紅腫。

劉被壓制後，帶回警局調查，經酒測值達1.07 毫克，幾乎已達爛醉的程度，漠視自己安危外，也對往來人車造成危險，且對執行交通勤務的警員以汙衊言詞辱罵，且無端揮打在場警員。據調查，劉因擄人勒贖等案件，經高等法院裁定應執行有期徒刑10年10月確定，2011假釋出監，2013年假釋期滿。

台南地院以劉犯公共危險、侮辱公務員、妨害公務等3罪，因為累犯，分別判處4月、2月、3月，併應執行有期徒刑6月，可易科罰金，可上訴。

台南地院依公共危險、侮辱公務員及妨害公務罪等3罪，判劉有期徒刑6月，可上訴。圖／...
台南地院依公共危險、侮辱公務員及妨害公務罪等3罪，判劉有期徒刑6月，可上訴。圖／報系資料照
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