金融八法修後惹議 檢方：金管會應支持先沒收

2018-06-01 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



金融八法於今年一月底修法後，法院根據新法被告犯罪所得宣告不予沒收。隨後出現質疑聲浪，指沒收新制在金融犯罪領域，遭立法院悄悄修法全部架空，在權貴犯罪上大開倒車，修法阻止法官對金融犯罪所得判決沒收，甚至走回發還給罪犯的荒謬老路。法界今開研討會，盼釐清適用法律爭議。

挨轟後，金管會日前澄清，金融八法修法，犯罪所得應先發還被害人後，才沒入國庫，絕非如檢方於媒體投書內容所稱。不過，台北地院陸續相關判決，及單獨宣告沒收裁定結果不一，讓檢方無所適從。台灣法學會刑事法委員會等單位，今上午於台大校友會館舉辦「金融八法犯罪所得沒收條款與刑事訴訟法第473條之爭議」研討會。

討論議題為：修法是否導致金融案件中，只要有潛在被害人存在，法院即不得宣告沒收？金融犯罪所得若未來於裁判時宣告沒收，是否會造成必定要發還被告？有無可能事後單獨宣告沒收？刑訴473條區分權利人即因犯罪而得行使債權請求權的人，法理基礎？實務運作產生問題？

司法院刑事廳調辦事法官吳元曜指出，司法院希望能落實刑法沒收新制，兼顧剝奪不法利得、保護被害人、維護交易安全之精神。一邊是潛在被害人、一邊是具體被害人，孰先孰後？須就價值權衡思考。

法務部檢察司調辦事主任檢察官王盛輝指出，投保中心認為困境於，民事訴訟進度是法院掌控，無法預期訴訟需要多久時間，個案能不能取得保全程序裁定，有高度不確定性。因此認為在現行制度下，可能無法在一年內取得執行命令，來參與分配。檢察司立場為，修金融八法與現行規定不符，要就修刑訴473條增訂年限例外規定。

台北地檢署主任檢察官陳盈錦分享執行層面問題。他質疑，刑事執行適合包山包海嗎？恐把性質屬民事損害賠償、民事執行範圍都納入處理，會混淆法律體制。「若不限縮的話，實務上會讓地檢署、行政執行署成為民事債權人的討債公司。」

他說，刑訴473條還有一項重要任務，是分配被害人或因犯罪而有損害賠償請求權的人。因此，會產生「分配表」製作問題，當有複數債權人時，在執行過程中要滿足他們，必須有分配表，要區分債權人有無優先債權。若有優先債權，在分配上會優先。「那立法上要不要賦予刑訴473優先權？」

沒收進入國庫後是否不能再發還？他認為不盡然。舉一個公法上案例，一個稅捐債權已經執行、入庫，當事人事後提行政救濟，獲勝訴判決，那筆錢怎麼辦？行政執行署會通知國稅局將入庫的錢返還給義務人。

另外，成立「特種基金」來返還、發還或給付有權利之人，或許也是一種方式。這是立法政策考量。金管會、投保中心真是站在保護投資人、被害人權利，反而應該要支持先沒收，不管是進入國庫或成立特種基金，先以沒收新制行使國家公權力，才能保護投資大眾權利。