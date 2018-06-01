親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
法部被丟汽油瓶
國民黨部遭縱火
板橋分屍案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

金融八法修後惹議 檢方：金管會應支持先沒收

2018-06-01 19:38聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

金融八法於今年一月底修法後，法院根據新法被告犯罪所得宣告不予沒收。隨後出現質疑聲浪，指沒收新制在金融犯罪領域，遭立法院悄悄修法全部架空，在權貴犯罪上大開倒車，修法阻止法官對金融犯罪所得判決沒收，甚至走回發還給罪犯的荒謬老路。法界今開研討會，盼釐清適用法律爭議。

挨轟後，金管會日前澄清，金融八法修法，犯罪所得應先發還被害人後，才沒入國庫，絕非如檢方於媒體投書內容所稱。不過，台北地院陸續相關判決，及單獨宣告沒收裁定結果不一，讓檢方無所適從。台灣法學會刑事法委員會等單位，今上午於台大校友會館舉辦「金融八法犯罪所得沒收條款與刑事訴訟法第473條之爭議」研討會。

討論議題為：修法是否導致金融案件中，只要有潛在被害人存在，法院即不得宣告沒收？金融犯罪所得若未來於裁判時宣告沒收，是否會造成必定要發還被告？有無可能事後單獨宣告沒收？刑訴473條區分權利人即因犯罪而得行使債權請求權的人，法理基礎？實務運作產生問題？

司法院刑事廳調辦事法官吳元曜指出，司法院希望能落實刑法沒收新制，兼顧剝奪不法利得、保護被害人、維護交易安全之精神。一邊是潛在被害人、一邊是具體被害人，孰先孰後？須就價值權衡思考。

法務部檢察司調辦事主任檢察官王盛輝指出，投保中心認為困境於，民事訴訟進度是法院掌控，無法預期訴訟需要多久時間，個案能不能取得保全程序裁定，有高度不確定性。因此認為在現行制度下，可能無法在一年內取得執行命令，來參與分配。檢察司立場為，修金融八法與現行規定不符，要就修刑訴473條增訂年限例外規定。

台北地檢署主任檢察官陳盈錦分享執行層面問題。他質疑，刑事執行適合包山包海嗎？恐把性質屬民事損害賠償、民事執行範圍都納入處理，會混淆法律體制。「若不限縮的話，實務上會讓地檢署、行政執行署成為民事債權人的討債公司。」

他說，刑訴473條還有一項重要任務，是分配被害人或因犯罪而有損害賠償請求權的人。因此，會產生「分配表」製作問題，當有複數債權人時，在執行過程中要滿足他們，必須有分配表，要區分債權人有無優先債權。若有優先債權，在分配上會優先。「那立法上要不要賦予刑訴473優先權？」

沒收進入國庫後是否不能再發還？他認為不盡然。舉一個公法上案例，一個稅捐債權已經執行、入庫，當事人事後提行政救濟，獲勝訴判決，那筆錢怎麼辦？行政執行署會通知國稅局將入庫的錢返還給義務人。

另外，成立「特種基金」來返還、發還或給付有權利之人，或許也是一種方式。這是立法政策考量。金管會、投保中心真是站在保護投資人、被害人權利，反而應該要支持先沒收，不管是進入國庫或成立特種基金，先以沒收新制行使國家公權力，才能保護投資大眾權利。

司法院刑事訴訟台大
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

低薪工人發財夢 買彩券老槓龜、婚姻觸礁判離婚

2018-06-01 19:48

SBL球員洪康喬酒駕緩起訴

2018-06-01 20:01

男家暴常毆妻法官准離 但他用心照顧子女贏得監護權

2018-06-01 19:23

劉曉波雕像7月座落北市府廣場 柯市府：吾爾開希已申請

2018-06-01 18:01

醫師授課律師上課 開創醫法合作新里程

2018-06-01 16:02

影╱拍賣新莊3千萬豪宅 執行分署首度提供帶看服務

2018-06-01 15:12

男子躲警察卻撞傷警察 警察開單法官卻撤罰

2018-06-01 15:11

最高法院：死刑不可回溯 須謹慎

2018-06-01 14:26

冷眼集／最高法院不想判死就說 別讓下級扛

2018-06-01 14:24

姦殺、燒死6人2死刑案被最高院發回 家屬：莫名其妙

2018-06-01 14:22

護航劉政鴻胞弟違法租購陽明山土地 3公務員重判

2018-06-01 13:38

蘭嶼特殊下葬習俗 台東地檢署：可先葬再挖出相驗

2018-06-01 13:20

評／做愛不戴套，染愛滋就活該嗎？

2018-06-01 11:54

評／不能說的秘密 許多最高法院法官不想判死刑？

2018-06-01 11:22

殺6人卻不給死刑 宅神：法官得不講幹話會癢的怪病？

2018-06-01 10:54

伸港化工廠暗夜大火 延燒近8小時

2018-06-01 08:56

燒死6人案法官挑毛病發回 家屬怒最高法院莫名其妙

2018-06-01 08:16

洩密案二審被判有罪 馬英九已委律師上訴

2018-06-01 00:25

陸客金門打疫苗引糾紛 跨海臉書PO文控訴

2018-05-31 21:43

法務部擬修枉法追訴要件 檢協會：干擾行使職權

2018-05-31 21:41

美國格鬥選手變大麻「自耕農」 查無販賣證據15萬交保

2018-05-31 20:08

黑幫強收計程車司機保護費 檢聲押失利將提抗告

2018-05-31 19:53

批同事穿短裙接大體儀容不整 遭判3個月

2018-05-31 19:47

晶元併璨圓傳內線交易 驗資律師的母親被約談

2018-05-31 19:19

電動機車商涉詐領購置電動機車補助款 負責人收押

2018-05-31 18:36

掏空7200萬 冠德副董痛哭認罪「過世父親會諒解我」

2018-05-31 18:29

改裝車駕駛胡家瑞撞死清大博士生 判賠764萬餘元

2018-05-31 18:07

傷非放火造成？燒死6家人兩度判死 最高法院撤銷！

2018-05-31 17:39

一手摸奶一手發建照 官員認罪還錢獲緩刑

2018-05-31 17:22

一審判決走私毒品重量782公斤誤植419公克 二審重判

2018-05-31 17:18

縣議員陳光軒被控與人妻有姦情 二審逆轉判有罪

2018-05-31 16:52

勞動部判桿弟復職 資方：等待法院認定

2018-05-31 16:45

72歲翁視力、聽力退化撞騎士被判刑 妻負連帶賠償

2018-05-31 15:58

賓士S320 1元起標…行政執行署台南分署6月5日法拍

2018-05-31 15:34

囚禁18小時活活虐死還棄屍 狠男遭判無期徒刑

2018-05-31 14:33

就是要「愛瘋」 男子毆打婦人搶手機判6年

2018-05-31 14:10
看更多

熱門文章

Volvo遭BMW追撞卻毫髮無傷 網友：最強房車

2018-06-01 09:39

頭皮發麻！男網友爆曾與分屍凶嫌約過夜 還被侵占名牌包

2018-06-01 12:08

外籍看護下跪爆哭 到院前死亡阿嬤被喚醒

2018-06-01 15:49

燒死6人案法官挑毛病發回 家屬怒最高法院莫名其妙

2018-06-01 08:16

金山2女疑詐騙鄉親捲5千萬失蹤 20多被害人損失慘重

2018-05-31 22:15

影／台南工地傳意外 工人拆鷹架墜地身亡　

2018-06-01 15:01

影╱猛！93歲阿嬤學蜘蛛人水管垂降 遮雨棚驚險獲救

2018-06-01 09:28

赴深圳槍殺陸籍生技總裁 台灣主嫌躲5年說：全忘了

2018-05-31 21:26

暗夜火警！ 彰化塑膠粒工廠火警 搶救中

2018-06-01 01:00

被大樓保全強吻 女童：我怕叫出來 保全會覺得他贏了

2018-06-01 18:10

民眾驚見女子在淡水河面載浮載沉 熱心救起送醫

2018-05-31 22:57

稱「私處有穴道灌氣就好」 治療師按女大生下體1小時

2018-05-31 21:28

網美炸雞點整桌 拍完一口都沒吃全丟掉

2018-06-01 18:02

殺6人卻不給死刑 宅神：法官得不講幹話會癢的怪病？

2018-06-01 10:54

伸港化工廠暗夜大火 延燒近8小時

2018-06-01 08:56

千萬法拉利疑拋錨 車主不顧高溫死命推愛車

2018-06-01 12:24

陸客金門打疫苗引糾紛 跨海臉書PO文控訴

2018-05-31 21:43

健身教練辣手分屍女友 臉書測驗竟稱他「絕種好男人」

2018-06-01 13:18

內行的都推！ 鹹酥雞加20元「配料」多到滿出來

2018-06-01 15:09

火燒黨部、斧劈司法院 激烈陳情政府會理？ 員警回兩字

2018-06-01 10:00

網放女神照片稱「百依百順」 警上門見大嬸般本尊

2018-06-01 14:22

影／叫一聲姑姑賺30萬？六旬婦大罵「妖壽呦」

2018-06-01 09:52

縱火國民黨黨部 竹聯幫分子罵遍藍綠

2018-06-01 00:51

蘇花公路重大車禍 3人受傷1人受困

2018-06-01 17:42

2天撤2死刑惹議 最高法院：死刑不可回溯須謹慎

2018-06-01 10:03

蘭嶼特殊下葬習俗 台東地檢署：可先葬再挖出相驗

2018-06-01 13:20

病夫不能人道以按摩棒性虐妻子 毀了婚姻

2018-06-01 15:35

轎車逆向連撞5汽、機車 肇事者辯血糖過低昏迷

2018-06-01 14:22

法務部縱火男：不滿這個政府！法務部長下台

2018-05-31 20:38

「我這麼老下次不敢了！」 93歲嬤當蜘蛛人被救受驚

2018-06-01 11:47

影／新手女駕駛疑恍神連撞8車 1機車騎士受傷

2018-05-31 23:17

柴油加成汽油賠1.5月薪水 加油工臉嚇白

2018-06-01 13:28

評／不能說的秘密 許多最高法院法官不想判死刑？

2018-06-01 11:22

偷拍夫偷情 通姦告不成 判刑還賠款

2018-06-01 01:03

護航劉政鴻胞弟違法租購陽明山土地 3公務員重判

2018-06-01 13:38

有這種貼紙才能在捷運站攬客？黑道勒索運將 警逮6人

2018-06-01 11:32

毒販不想遭警盤查 竟「自製記者證」假冒記者

2018-06-01 16:50

影╱拍賣新莊3千萬豪宅 執行分署首度提供帶看服務

2018-06-01 15:12

機車撞貨車 騎士卡車底 救出已無生命跡象

2018-06-01 10:20

諮商心理師看情殺／被忽略的「自我覺察」功課

2018-06-01 09:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top