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醫師授課律師上課 開創醫法合作新里程

2018-06-01 16:02聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

中國醫藥大學暨附設醫院與中華民國律師公會全國聯合會及中彰投律師公會跨界合作，今年9月起開辦「醫療法律課程培訓計畫─醫療爭論與案例專題學分班」，6月4日上午10時於中國醫藥大學附設醫院癌症中心大樓一樓階梯會議室舉行簽約儀式，開創醫法合作的新里程碑。

中華民國律師公會全國聯合會理事長紀亙彥表示，為加強醫療與法律的交流合作，實現醫、法、學界聯合辦訓，將有助於提升執業律師處理醫療糾紛案件之專業能力，完善醫療法律服務產業之實務經驗，促進良好、平衡的醫病關係，以開拓律師服務市場之新局。

醫法跨界合作開辦「醫療法律課程培訓計畫─醫療爭論與案例專題學分班」，目的在於增進和諧的醫病關係，將由不同科別的醫師授課、律師上課的互動式學習模式，貫穿「醫學基礎」、「醫事法規」、「醫療鑑定」等專業，探討醫療訴訟實務與新醫療科技等醫療法律議題，推進醫療界與法律界的交流與合作，開拓不同的專業視角，培養執業律師跨領域專業，此一課程將於九月開班，預計招收60名律師。

6月4日簽約代表人及出席貴賓名單有：中國醫藥大學李文華校長、中華民國律師公會全國聯合會理事長紀亙彥律師、秘書長林仕訪律師、監事會召集人趙建興律師、常務理事李慶松律師、副秘書長黃靖閔律師、社團法人臺中律師公會理事長張績寶律師、常務理事楊大德律師、社團法人彰化律師公會理事長邱垂勳律師、理事林孟毅律師、南投律師公會常務理事黃文皇律師等。

中華民國律師公會全國聯合會理事長紀亙彥(圖中)表示，為加強醫療與法律的交流合作，...
中華民國律師公會全國聯合會理事長紀亙彥(圖中)表示，為加強醫療與法律的交流合作，實現醫、法、學界聯合辦訓，將有助於提升執業律師處理醫療糾紛案件之專業能力，以開拓律師服務市場之新局。 圖／中華民國律師公會全國聯合會提供
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