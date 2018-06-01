伸港化工廠暗夜大火 延燒近8小時

2018-06-01 08:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣伸港鄉興工路的英全化工倉庫昨晚深夜發生火警，由於烈火及濃煙衝天，工廠內還有大量化學原料，讓大家相當緊張，大火延燒了8小時於今天上午7點51分撲滅，幸無人傷亡，上午還在在殘火處理。

彰化消防局第一大隊大隊長詹江洲表示，昨夜11時58分英全化工全興廠倉庫發生大火，消防局共動員伸港、和美、線西、彰化等消防分隊派遣41輛消防車89人搶救，在3點多控制住火勢，上午近8點撲滅。

發生大火的工廠廠區約500坪，火舌竄出的倉庫內存放塑膠粒等原料，而一旁的倉庫還存放大量化學原料，現場不時傳出爆裂聲，員工連夜將原料移往安全地點，以免被一旁大火波及，場面相當緊張，消防局目前正在調查起火原因。

彰化縣伸港鄉興工路的英全化工倉庫昨晚深夜發生火警，由於烈火及濃煙衝天，工廠內還有大量化學原料，讓大家相當緊張，大火延燒了8小時於今天上午近8時撲滅，幸無人傷亡。圖／彰化消防局提供 分享 facebook

【中央社／彰化1日電】

彰化全興工業區一間化學工廠昨天深夜發生大火，由於工廠內都是塑膠粒子，火勢一發不可收拾，500坪廠房陷入火海，警消出動10多輛消防車灌救，火勢延燒8小時獲得控制，無人傷亡。

彰化縣消防局勤務指揮中心人員今天指出，昨天深夜將近12時左右接到報案指稱，彰化縣伸港鄉全興工業區興工路旁的一間化學工廠發生大火，消防局獲報出動17輛消防車以及近50名消防隊員前往灌救。

由於工廠內都是塑膠物品，大火一發不可收拾，500坪的廠房立即陷入火海，火舌直竄天際，而大火造成的高溫也讓消防車以及消防隊員無法靠近，大火延燒到今天早上7時左右，才獲得控制。

工廠員工指出，工廠內擺放的都是塑膠粒子，起火時原本面積很小，他們趕緊打119報案，沒多久整個廠區都被大火吞噬，根本來不及灌救。