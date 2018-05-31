法務部縱火男要部長下台 檢方複訊後聲押

2018-05-31 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



法務部驚傳攻擊事件，李姓男子（54歲）丟擲裝有汽油的高粱酒瓶，怒喊對政府不滿，隨即遭警方逮補。晚間移送台北地檢署時更直指法務部長邱太三無作為、只作秀，要求他下台。檢察官複訊後，認為涉犯重罪且有逃亡之虞，依公共危險罪向法院聲押。

李遭警方移送北檢複訊時，面對記者連環提問，他語氣平穩地說，「對這個政府不滿」，更直接表示，要法務部長邱太三「下台」。他平鋪直敘地說，「王炳忠的案子到現在都沒有作為。」

再指法務部部長自上任以來，只有告人、放王炳忠，甚至撞人都是作秀、撞小車，「這個部長到現在還留著他做什麼？」被問及希望邱太三有何作為，李姓男子簡單給了「下台」兩個字；更宣稱，將汽油彈丟向法務部一事早已籌劃兩年。

檢警調查，李姓男子在今下午2時13分進入法務部，在與鍾姓保全員溝通時，稱對時局不滿，又認為公務員二年多來沒有作為，引燃紙袋中的物品，丟向法務部大廳服務台。

由於引燃的火勢不強，隨即熄滅，鍾姓保全員走出櫃台與李在大廳對峙，李第二次出手，將高梁酒瓶砸向地面，並想再次點燃酒精放火，被鍾制止，鍾另通知三樓部長室旁駐衛警下樓協同處理。