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赴深圳槍殺陸籍生技總裁 台灣主嫌躲5年說：全忘了

陸客金門打疫苗引糾紛 跨海臉書PO文控訴

2018-05-31 21:43聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

預防子宮頸癌的9價人類乳突病毒（HPV）疫苗在大陸地區尚未上市，許多大陸民眾改到香港、金門等地接種疫苗。金門縣衛生局日前接獲線報，在金寧鄉某民宅內，查獲一位林姓女護理師違法幫陸客注射疫苗，警方當場查扣針劑等犯罪證物。對此，診所的王姓負責人宣稱自己並無違法，幫人施打疫苗並不受醫師法約束，反質疑衛生局查緝過程有瑕疵，至於退費等事宜，皆已公告在官網上。

金門縣衛生局醫事科長呂世傑表示，日前會同警方在金寧鄉慈湖路段某民宅，查獲一位林姓女子正在幫大陸人士「注射子宮頸癌疫苗」，警方當場查扣針劑等犯罪證物，全案將依違反醫師法送地檢署偵辦。

衛生局表示，林姓女子受雇於一間金寧鄉的「管理顧問公司」，林女雖具有護理師資格，但未至衛生局辦理執業登記，也未在醫師之指示下行醫療輔助行為，屬於「密醫」行為。林女主要服務大陸人士透過仲介至金門旅遊，並與當地租車業結合，將人員載至金寧鄉民宅內，以每次收取7000多元進行施打疫苗服務，但施打場所並非醫療機構、也非由醫師執行，明顯違反醫師法第28條之規定，得處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上、150萬元以下罰金。

事發之後，該診所對外宣稱暫時停業接受司法調查，不過卻有陸客跨海在網路上爆料，表示當初林姓護理師疑似以低價的HPV4疫苗冒充9價疫苗給大陸遊客施打，未打針但已交定金者，診所即不退款，也不回覆說明，大玩失蹤。

診所的負責人王小姐表示，他們的診所是在去年設置，目前都是接受預約，才會幫客人進行預防疫苗注射，疫苗也是合法的，她強調，會有此次風波，「是有心人士炒作，不願意多做回覆」。王小姐還直指，金門縣衛生局的聯合稽查程序有瑕疵，當下的稽查行為跟行政程序法是相違背，他們已經寫申訴書跟衛生局反映。

王小姐重申，網路上的很多傳言與事實相違背，如果有損害公司權益，將保留法律追訴權。至於退款一事，現在已進入司法程序，他們有在網路上發佈公告，會依據客戶需求進行處理。

金門縣衛生局日前在金寧鄉慈湖路段某民宅，查獲一位林姓女子正在幫大陸人士「注射子宮...
金門縣衛生局日前在金寧鄉慈湖路段某民宅，查獲一位林姓女子正在幫大陸人士「注射子宮頸癌疫苗」。記者蔡家蓁／攝影
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質疑衛生局在查緝過程有瑕疵，業者也特別在診所外懸掛白布條表達嚴正抗議。記者蔡家蓁...
質疑衛生局在查緝過程有瑕疵，業者也特別在診所外懸掛白布條表達嚴正抗議。記者蔡家蓁／攝影
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受害陸客跨海在臉書上PO文爆料，希望警方可以提供協助。記者蔡家蓁／翻攝
受害陸客跨海在臉書上PO文爆料，希望警方可以提供協助。記者蔡家蓁／翻攝
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疫苗金門醫師
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