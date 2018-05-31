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法務部擬修枉法追訴要件 檢協會：干擾行使職權

2018-05-31 21:41聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

法務部擬修正刑法枉法追訴罪，刪除「明知」的構成要件，修改為包括「間接故意」，加重檢察官責任，引發基層檢反彈。因對檢察官妥適行使職權將造成重大影響，檢察官協會指出，修法後並未能慮及追訴職務特性，致檢察官行使起訴裁量權時忌憚究責，干擾檢察官妥適行使職權，嚴重損害公平正義之維護，實宜慎酌。

檢協會表示，依修正草案理由說明，本次修法擬將刑法第125條第1項第3款，移列於刑法第124條第2項，與現行該條枉法裁判罪並列。修法惟一理由是以刑法第124條枉法裁判罪並未規定「明知」為要件，故認檢察官枉法追訴或不追訴罪也應刪除「明知」要件，使包括間接故意。

按刑法第124條規定，有審判職務公務員或仲裁人，為枉法裁判或仲裁者，處1年以上7年以下有期徒刑。所謂枉法裁判，是指故意不依法律規定而為裁判，質言之，即指明知法律而故為出入者而言。依判例及參考司法院院字第1687號解釋意旨，刑法第124條條文雖未規定「明知」，但所謂「枉法」裁判，向指「明知法律而故為出入」，即限於直接故意，實與刑法濫權追訴罪要件相同。

檢協會表示，實務見解使各級有審判或追訴職務公務員，就同一案件所形成之心證或見解，雖有心證或見解上差誤，於合理範圍內，予以容忍，僅於具明知法律故為出入之主觀要件，始該當枉法濫權之要件，不致率被認為違法，乃是為維護審判獨立及使檢察官追訴不受外界干擾，以實現公平正義所必要。

依釋字第228號揭示理由，也表支持:「依現行訴訟制度，有審判或追訴職務之公務員，其執行職務，基於審理或偵查所得之證據及其他資料，為事實及法律上判斷，是依其心證及自己確信見解為之。各級有審判或追訴職務公務員，就同一案件所形成之心證或見解，難免彼此有所不同，倘有心證或見解上差誤，訴訟制度本身己有糾正機能。關於刑事案件，復有冤獄賠償制度，予以賠償。為維護審判獨立及追訴不受外界干擾，以實現公平正義，上述難於避免差誤，在合理範圍內，應予容忍。不宜任由當事人逕行指為不法侵害人民自由或權利，而請求國家賠償。」。

再者，參考1990年8月27日第8屆「聯合國預防犯罪和罪犯待遇大會」 通過「檢察官準則」第4條明文規定「各國應確保檢察官得以在沒有任何恐嚇、阻障、侵擾、不當干預或不合理的承擔民事、刑事或其他責任情況下履行其專業職責。」可知為保障檢察官得以客觀、公正、有效率的行使職權，應使免於承擔不合理的刑事責任乃經聯合國公認原則。是對於檢察官依法執行職務所為之起訴或不起訴處分，除能證明係明知違法或因貪瀆而為之，不應究責，此乃符合檢察官準則之當然合理解釋。

檢協會強調，一向支持檢察官應審慎追訴、注意人權保護，但本次修法擬將檢察官濫權追訴或不追訴罪，刪除「明知」，修法理由所稱為「與刑法第124條第1項之主觀要件『相同』，俾符公允」，與實務見解有間，並未能慮及追訴職務之特性，致檢察官行使起訴裁量權時忌憚究責，干擾檢察官妥適行使職權，嚴重損害公平正義之維護，實宜慎酌。

公務員聯合國司法院
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