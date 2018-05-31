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彭文正抄襲台大畢業生聯署信？ 台大生要提告

縱火燒國民黨中央黨部 男遭檢方聲押

2018-05-31 18:54聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

蔡姓男子（43歲）今凌晨一時許，持保特瓶裝滿汽油點火，朝國民黨中央黨部一樓縱火保全人員發現後當場撲滅報警，警方獲報立即到場，將企圖逃逸的蔡男壓制逮捕；警方上午10點30分將蔡嫌依公共危險罪移送台北地檢署複訊，由於等待律師陪同，耗時整個下午，內勤檢察官訊後傍晚聲請羈押。

他在警方移送北檢時，見大批媒體在外守候，情緒激動地說「我縱火我承認，但我是兄弟不想被記者問」、「國民黨、民進黨誰我都一樣不滿啦！」、「要戰爭就來沒關係」等語，讓旁人都摸不著頭緒；抵達北檢後，他卻態度從容地步入，面對現場記者詢問犯罪原因？僅說「借過，不好意思。」

據調查，蔡男有妨害自由、恐嚇、毀損、詐欺、公共危險和毒品等多項前科，也被警方列管為竹聯幫雷堂分子。

警方調查，蔡姓男子（43歲）家住延壽街，今天凌晨1時許，持保特瓶裝滿汽油，進入朝國民黨中央黨部一樓，在保全面前，潑灑汽油在地毯上並點火。

瞬間冒出大火，保全人員發現後當場撲滅報警，距離黨部約200公尺的中山警分局長安東路派出所獲報後，員警隨即從派出所奔跑到黨部，當場壓制企圖騎機車逃逸的蔡男。

蔡男被逮時喃喃自語，不斷說，「國民黨迫害我」、「國民黨的政策害我沒工作」等語，警方見他語無倫次，電話聯繫他哥哥，但哥哥無奈地說，弟弟精神長期不穩，與家庭失和，家人早已不理他，「這是他家的事....」隨即掛上電話。警方指出，他精神不穩，但未領有身心障礙手冊。

國民黨保全縱火
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