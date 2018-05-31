一手摸奶一手發建照 官員認罪還錢獲緩刑

2018-05-31 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市工務局前建照科股長蔣武東，2013年承辦潤泰公司「新莊副都心開發案」建照審核時，應潤泰副理王國榮要求，加速通過發放，事後接受業者安排的酒店性服務和謝禮5萬元，被新北地方法院認定違反貪汙治罪條例，判刑1年10月，褫奪公權1年，但因為犯後坦承並繳回不法所得，獲緩刑4年，另需繳交國庫20萬元。

判決指出，潤泰公司計畫在新北市新莊區副都心段進行開發案，2012年12月曾向新北市申請建照，蔣武東當時列了12項缺失退回申請案，2013年9月再次申請時，潤泰規畫部副理王國榮即拜託蔣武東加速重審，結果約莫1個月就順利領照。

王國榮為了答謝蔣武東的協助，2013年11月曾招待蔣到台北市某KTV歡唱，期間曾將裝有5萬元現金的信封袋塞進蔣的外套口袋。蔣雖然看到王偷塞錢，但沒有制止或退還，事後還接受王的性招待，將酒店小姐帶出場。

全案曝光後，蔣坦承犯行，先後繳回25179元和60000元不法所得，法院審酌其多年服公職對國家頗有貢獻，僅因一時失慮觸犯重罪，犯後坦然面對，頗具悔意，犯行非惡，因此予以緩刑。而涉嫌行賄的王國榮也因為犯貪汙治罪條例被判處有期徒刑7月，褫奪公權1年，緩刑3年，另須支付國庫10萬元。