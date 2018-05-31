親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國民黨部遭縱火
板橋分屍案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

國道變換車道起糾紛 遊覽車司機遭拖下車打斷10顆牙

火烤機車、噴漆縱火…你猜藍綠誰的黨部最倒楣？

一手摸奶一手發建照 官員認罪還錢獲緩刑

2018-05-31 17:22聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北市工務局前建照科股長蔣武東，2013年承辦潤泰公司「新莊副都心開發案」建照審核時，應潤泰副理王國榮要求，加速通過發放，事後接受業者安排的酒店性服務和謝禮5萬元，被新北地方法院認定違反貪汙治罪條例，判刑1年10月，褫奪公權1年，但因為犯後坦承並繳回不法所得，獲緩刑4年，另需繳交國庫20萬元。

判決指出，潤泰公司計畫在新北市新莊區副都心段進行開發案，2012年12月曾向新北市申請建照，蔣武東當時列了12項缺失退回申請案，2013年9月再次申請時，潤泰規畫部副理王國榮即拜託蔣武東加速重審，結果約莫1個月就順利領照。

王國榮為了答謝蔣武東的協助，2013年11月曾招待蔣到台北市某KTV歡唱，期間曾將裝有5萬元現金的信封袋塞進蔣的外套口袋。蔣雖然看到王偷塞錢，但沒有制止或退還，事後還接受王的性招待，將酒店小姐帶出場。

全案曝光後，蔣坦承犯行，先後繳回25179元和60000元不法所得，法院審酌其多年服公職對國家頗有貢獻，僅因一時失慮觸犯重罪，犯後坦然面對，頗具悔意，犯行非惡，因此予以緩刑。而涉嫌行賄的王國榮也因為犯貪汙治罪條例被判處有期徒刑7月，褫奪公權1年，緩刑3年，另須支付國庫10萬元。

另外，同案被告還有新北市工務局技士郭明芳、簡任技正王灌民、科長曾維良和桃園市工務局鄔承傑4名公務員，也因為接受業者林天彥、黃芳玲、黃柏漢等業者招待，除了唱歌、國外旅遊，有人甚至上酒店帶小姐出場，也被法院認定違反貪汙治罪條例。7人分別判處3月到2年不等刑期，因認罪又繳回不法所得，同樣獲緩刑宣告。

新北市工務局前建照科股長蔣武東，2013年承辦潤泰公司「新莊副都心開發案」建照審...
新北市工務局前建照科股長蔣武東，2013年承辦潤泰公司「新莊副都心開發案」建照審核時，應潤泰副理王國榮要求，加速通過發放，事後接受業者安排的酒店性服務和謝禮5殷萬元，被新北地方法院認定違反貪汙治罪條例，判刑1年10月，褫奪公權1年，但因為犯後坦承並繳回不法所得，獲緩刑4年，另需繳交國庫20萬元。示意圖／Ingimage
分享

貪汙公務員
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

促轉會今揭牌 郭志剛出庭：我再也不砍蔣公了

2018-05-31 12:06

縣議員陳光軒被控與人妻有姦情 二審逆轉判有罪

2018-05-31 16:52

勞動部判桿弟復職 資方：等待法院認定

2018-05-31 16:45

對女法警伸狼爪襲臀還想回美國 地檢署7天內火速起訴

2018-05-31 16:38

72歲翁視力、聽力退化撞騎士被判刑 妻負連帶賠償

2018-05-31 15:58

17歲高職女被男友帶走失聯6天 母淚訴：怕遭遇不測

2018-05-31 15:41

賓士S320 1元起標…行政執行署台南分署6月5日法拍

2018-05-31 15:34

影／他酒駕飄移甩尾大失敗 經過市民：差點晚7天回家

2018-05-31 15:19

向前妻索賠 補教名師高國華敗訴

2018-05-31 14:11

罵退休警流氓 周玉蔻被判拘役50日

2018-05-31 14:09

撞死清大博士生 判賠7百多萬

2018-05-31 14:06

洩密案 馬英九今委律師提上訴

2018-05-31 13:56

獨／衛生局誤植賣黑心菜以致倒店？業者要國賠200萬元

2018-05-31 12:03

來台隆乳醫生不是他 陸女提告獲賠30萬

2018-05-31 11:37

向前妻索售屋所得1500萬 法院判高國華敗訴

2018-05-31 11:30

父殺腦麻兒判2年半檢方上訴被駁 家屬：檢察官別撒鹽！

2018-05-31 11:24

為吃雞排酒駕撞人腦出血 他竟反指對方：穿太黑看不到

2018-05-31 11:00

洩密案遭判有罪　馬英九今委任律師提出上訴

2018-05-31 10:51

法官被控以保外醫治歛財170萬 一審13年二審獲判無罪

2018-05-31 10:50

議員告林佳龍圖利花博票務業者 台中市府：議員濫訴

2018-05-31 10:50

柯建銘告發馬英九妨害秘密 馬獲不起訴

2018-05-31 10:29

周玉蔻罵前警員「流氓」 遭判拘役50日

2018-05-31 09:54

誰來同情受害者家屬 宅神：邱太三何時幫死者說話？

2018-05-31 08:01

紅燈越線遭開罰1800 騎士用右腳證明來銷單

2018-05-30 22:55

愛狗裝箱丟路邊 狗主人惡意棄養被罰10萬元

2018-05-30 21:55

詐團車手取款近7百萬僅賺5萬 法院重判6年4月

2018-05-30 21:52

首拿證據駁「神鬼彩妝師」 李敏：好像怎做都錯

2018-05-30 21:51

眼鏡業者申請席琳迪「昂」商標註冊 席琳迪翁跨海提訟

2018-05-30 21:06

檢察總長為組頭無罪提非常上訴 最高院認同檢方

2018-05-30 18:46

送3千張股票給翁啟惠？ 張念慈：太太知道會把我殺了

2018-05-30 18:14

持鐵槌敲頭、姦殺59歲退休師 凶手死刑又被撤銷

2018-05-30 17:45

高市大寮移工交通違規亂象多 多是夜間騎車不開燈

2018-05-30 17:20

最高院指飼料油是給豬吃的！ 正義、強冠上游判9年半

2018-05-30 16:34

接受關說讓色情業者逃裁罰 警涉圖利判6年

2018-05-30 15:49

高鐵女員工遭攻擊案 警逮2嫌辯稱好玩

2018-05-30 15:46

5年噩夢！ 亞洲車神遭辱「唬爛神」男子判賠40萬

2018-05-30 15:44

基市府1官員收百萬遭押 護航廠商詐領千萬疏浚工程款

2018-05-30 15:39

影╱老翁領積蓄要回大陸老家 警方及行員聯手阻詐騙

2018-05-30 15:12

邀入閣勸退許忠信？高思博控蔡英文等3人涉搓圓仔湯

2018-05-30 14:56
看更多

熱門文章

首拿證據駁「神鬼彩妝師」 李敏：好像怎做都錯

2018-05-30 21:51

持鐵槌敲頭、姦殺59歲退休師 凶手死刑又被撤銷

2018-05-30 17:45

老翁跟乾女兒在家偷情 老婦偷拍告不成通姦還判賠錢

2018-05-31 07:49

現在女生嚮往當妓女？陳克華道歉了

2018-05-30 18:28

柯建銘告發馬英九妨害秘密 馬獲不起訴

2018-05-31 10:29

周玉蔻罵前警員「流氓」 遭判拘役50日

2018-05-31 09:54

陳克華臉書失言 北榮：他家人最近驟逝

2018-05-30 20:09

路人的一個便當 流浪老伯落淚：今天可以吃飽了

2018-05-30 21:16

不滿王炳忠沒收押 法務部遭男子丟汽油彈

2018-05-31 14:51

促轉會今揭牌 郭志剛出庭：我再也不砍蔣公了

2018-05-31 12:06

紅燈越線遭開罰1800 騎士用右腳證明來銷單

2018-05-30 22:55

國民黨中央黨部凌晨遭縱火 警逮一嫌

2018-05-31 09:07

陳克華失言 陳芳明：他病了北榮應立即強制治療

2018-05-31 07:28

陳克華失言風波 呂秋遠：社會保障性侵犯還是人權？

2018-05-31 07:20

國道變換車道起糾紛 遊覽車司機遭拖下車打斷10顆牙

2018-05-31 16:19

誰來同情受害者家屬 宅神：邱太三何時幫死者說話？

2018-05-31 08:01

分5千萬遺產與土地嫌不夠 貪心舅再要求賣棲身祖厝

2018-05-31 12:50

殯葬業者受訪提狠男父親 檢下令帶業者到地檢署

2018-05-30 19:01

「國民黨害我沒工作」男朝國民黨黨部縱火遭逮

2018-05-31 09:23

男子遭貨車油壓板壓斷腿 血肉模糊命危送醫

2018-05-31 10:15

比路考直線7秒還難 苦主：違停讓我騎車技術變好了

2018-05-30 22:28

曾攻擊央行、中華電信官網 駭客網站管理者竟未成年

2018-05-30 21:25

牽手50年老伴不見了 他是清朝大將年羹堯後人

2018-05-31 13:27

分屍案／王薇君怒罵朱父 質疑司法保護加害人

2018-05-31 11:09

蔡政府凱子外交？縱火嫌犯：不滿國民黨無作為

2018-05-31 11:53

她遭暴力情人跟蹤 小黃駕駛救她逃離上演飛車追逐

2018-05-31 11:03

影／12天女嬰在頂級月子中心無呼吸心跳 送醫搶救中

2018-05-31 11:53

遭爆為嫁豪門悔婚 元祖少奶安晨妤反駁：我就是豪門

2018-05-31 10:01

影╱國民黨縱火畫面曝光 犯嫌為竹聯雷堂份子

2018-05-31 10:10

送3千張股票給翁啟惠？ 張念慈：太太知道會把我殺了

2018-05-30 18:14

女子做狐臭手術昏迷 家屬哭「小小手術搞到要人命」

2018-05-30 19:39

凶案好多 邱太三：槍決不能解決問題

2018-05-31 00:34

火烤機車、噴漆縱火…你猜藍綠誰的黨部最倒楣？

2018-05-31 16:20

知名華西街台南擔仔麵 35名黑衣人上門討債

2018-05-31 15:38

顧客怨訂餐被掛電話 店家嗆「電話就是爛不想換」

2018-05-31 14:46

向前妻索售屋所得1500萬 法院判高國華敗訴

2018-05-31 11:30

疑債務糾紛 男子在麥當勞店內遭人砍傷

2018-05-30 23:31

分屍案╱解剖室外升起的鐵門...朱峻穎父快閃上車

2018-05-31 12:15

眼鏡業者申請席琳迪「昂」商標註冊 席琳迪翁跨海提訟

2018-05-30 21:06

差點被三寶撞成植物人... 危險當日常 交警辛酸有誰知

2018-05-31 09:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top