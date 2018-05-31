17歲高職女被男友帶走失聯6天 母淚訴：怕遭遇不測

2018-05-31 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣17歲某高職女生潘沛琪5月26日下午和吳姓男友出門後就下落不明，潘女母親今天出面哭訴希望大家幫他們找女兒，女兒不接電話，潘母說，雖然潘女的line 今天下午po了一則「要大家讓她一個人靜一靜」的po文，但潘母說，最近看到那麼多件分屍案非常擔心女兒安危，耽心可能是男友控制她行動，故意po文，希望警方幫忙協尋。

潘母今天聲淚俱下說，女兒26日下午4點多，在彰化市金馬路她打工的餐廳被男友帶走即下落不明，6天來完全不連絡，她的line也不讀不回，女兒以前從沒這樣過，都會要他們或哥哥去接她，作息正常。

潘女和男友交往近8個月，因為家人反對他們交往，潘母說，只知女兒男友吳男也是南投的中輟生，女兒失蹤後，連line都不讀，臉書也關版，他們曾打電話給吳男，吳男還說要到彰化幫忙找她女兒，但吳男後來也沒到彰化，謊言被識破後，連吳男手機也關機，或line已讀不回。

今天下午1點多潘女的line動態po了一文寫著，她在台北，等她想通了就會回家，還說「我的壓力那麼大，只想讓自己靜一靜」，還強調「你們也不用去找我那個前男友了，我跟他沒任何關係」，並要家人不要去打擾他。

潘母說，他們懷疑line的po文也不一定是女兒寫的，也不相信女兒在台北，懷疑line發文是故意撇清和吳男關係，很耽心女兒是否被吳男控制，或遭遇不測，他們已做最壞打算，也在「彰化踢爆網」協尋。