親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國民黨部遭縱火
板橋分屍案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

17歲高職女被男友帶走失聯6天 母淚訴：怕遭遇不測

2018-05-31 15:41聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣17歲某高職女生潘沛琪5月26日下午和吳姓男友出門後就下落不明，潘女母親今天出面哭訴希望大家幫他們找女兒，女兒不接電話，潘母說，雖然潘女的line 今天下午po了一則「要大家讓她一個人靜一靜」的po文，但潘母說，最近看到那麼多件分屍案非常擔心女兒安危，耽心可能是男友控制她行動，故意po文，希望警方幫忙協尋。

潘母今天聲淚俱下說，女兒26日下午4點多，在彰化市金馬路她打工的餐廳被男友帶走即下落不明，6天來完全不連絡，她的line也不讀不回，女兒以前從沒這樣過，都會要他們或哥哥去接她，作息正常。

潘女和男友交往近8個月，因為家人反對他們交往，潘母說，只知女兒男友吳男也是南投的中輟生，女兒失蹤後，連line都不讀，臉書也關版，他們曾打電話給吳男，吳男還說要到彰化幫忙找她女兒，但吳男後來也沒到彰化，謊言被識破後，連吳男手機也關機，或line已讀不回。

今天下午1點多潘女的line動態po了一文寫著，她在台北，等她想通了就會回家，還說「我的壓力那麼大，只想讓自己靜一靜」，還強調「你們也不用去找我那個前男友了，我跟他沒任何關係」，並要家人不要去打擾他。

潘母說，他們懷疑line的po文也不一定是女兒寫的，也不相信女兒在台北，懷疑line發文是故意撇清和吳男關係，很耽心女兒是否被吳男控制，或遭遇不測，他們已做最壞打算，也在「彰化踢爆網」協尋。

泰和派出所所長黃登貴表示，已調出路口監視錄影器，發現潘女與吳男26日下午兩人一起走出打工的餐廳，搭計程車離去，警方目前已在協尋中。

彰化縣17歲某高職女生潘沛琪5月26日下午和吳姓男友出門後就下落不明，已失聯6天...
彰化縣17歲某高職女生潘沛琪5月26日下午和吳姓男友出門後就下落不明，已失聯6天，潘女母親今天出面哭訴並出示吳男照片(如圖)希望大家幫他們找女兒。圖／翻攝
分享
彰化縣17歲某高職女生潘沛琪5月26日下午和吳姓男友出門後就下落不明，已失聯6天...
彰化縣17歲某高職女生潘沛琪5月26日下午和吳姓男友出門後就下落不明，已失聯6天，潘女母親今天出面哭訴希望大家幫他們找女兒。圖／翻攝
分享
彰化縣17歲某高職女生潘沛琪5月26日下午和吳姓男友出門後就下落不明，已失聯6天...
彰化縣17歲某高職女生潘沛琪5月26日下午和吳姓男友出門後就下落不明，已失聯6天，潘女母親今天出面哭訴並出示女兒和吳男照片(如圖)希望大家幫他們找女兒。圖／翻攝
分享
今天下午1點多潘女的line動態po了一文寫著，她在台北，等她想通了就會回家，但...
今天下午1點多潘女的line動態po了一文寫著，她在台北，等她想通了就會回家，但潘母懷疑line的po文也不一定是女兒寫的。圖／翻攝
分享

打工計程車
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

促轉會今揭牌 郭志剛出庭：我再也不砍蔣公了

2018-05-31 12:06

賓士S320 1元起標…行政執行署台南分署6月5日法拍

2018-05-31 15:34

影／他酒駕飄移甩尾大失敗 經過市民：差點晚7天回家

2018-05-31 15:19

向前妻索賠 補教名師高國華敗訴

2018-05-31 14:11

罵退休警流氓 周玉蔻被判拘役50日

2018-05-31 14:09

撞死清大博士生 判賠7百多萬

2018-05-31 14:06

洩密案 馬英九今委律師提上訴

2018-05-31 13:56

獨／衛生局誤植賣黑心菜以致倒店？業者要國賠200萬元

2018-05-31 12:03

來台隆乳醫生不是他 陸女提告獲賠30萬

2018-05-31 11:37

向前妻索售屋所得1500萬 法院判高國華敗訴

2018-05-31 11:30

父殺腦麻兒判2年半檢方上訴被駁 家屬：檢察官別撒鹽！

2018-05-31 11:24

為吃雞排酒駕撞人腦出血 他竟反指對方：穿太黑看不到

2018-05-31 11:00

洩密案遭判有罪　馬英九今委任律師提出上訴

2018-05-31 10:51

法官被控以保外醫治歛財170萬 一審13年二審獲判無罪

2018-05-31 10:50

議員告林佳龍圖利花博票務業者 台中市府：議員濫訴

2018-05-31 10:50

柯建銘告發馬英九妨害秘密 馬獲不起訴

2018-05-31 10:29

周玉蔻罵前警員「流氓」 遭判拘役50日

2018-05-31 09:54

誰來同情受害者家屬 宅神：邱太三何時幫死者說話？

2018-05-31 08:01

紅燈越線遭開罰1800 騎士用右腳證明來銷單

2018-05-30 22:55

愛狗裝箱丟路邊 狗主人惡意棄養被罰10萬元

2018-05-30 21:55

詐團車手取款近7百萬僅賺5萬 法院重判6年4月

2018-05-30 21:52

首拿證據駁「神鬼彩妝師」 李敏：好像怎做都錯

2018-05-30 21:51

眼鏡業者申請席琳迪「昂」商標註冊 席琳迪翁跨海提訟

2018-05-30 21:06

檢察總長為組頭無罪提非常上訴 最高院認同檢方

2018-05-30 18:46

送3千張股票給翁啟惠？ 張念慈：太太知道會把我殺了

2018-05-30 18:14

持鐵槌敲頭、姦殺59歲退休師 凶手死刑又被撤銷

2018-05-30 17:45

高市大寮移工交通違規亂象多 多是夜間騎車不開燈

2018-05-30 17:20

最高院指飼料油是給豬吃的！ 正義、強冠上游判9年半

2018-05-30 16:34

接受關說讓色情業者逃裁罰 警涉圖利判6年

2018-05-30 15:49

高鐵女員工遭攻擊案 警逮2嫌辯稱好玩

2018-05-30 15:46

5年噩夢！ 亞洲車神遭辱「唬爛神」男子判賠40萬

2018-05-30 15:44

基市府1官員收百萬遭押 護航廠商詐領千萬疏浚工程款

2018-05-30 15:39

影╱老翁領積蓄要回大陸老家 警方及行員聯手阻詐騙

2018-05-30 15:12

邀入閣勸退許忠信？高思博控蔡英文等3人涉搓圓仔湯

2018-05-30 14:56

「館長」控「雞腿哥」 高院判免賠

2018-05-30 14:13

越南茶混充台灣高山茶 購物網高價出售被起訴

2018-05-30 12:21

浩鼎案開庭 翁啟惠：一封民眾檢舉信就讓我走了兩年

2018-05-30 12:04

影╱通緝男拒警盤查 飛車逃撞騎士被逮

2018-05-30 12:03

館長官司打輸雞腿哥！ 高院：公眾人物應負較大容忍

2018-05-30 10:52
看更多

熱門文章

首拿證據駁「神鬼彩妝師」 李敏：好像怎做都錯

2018-05-30 21:51

持鐵槌敲頭、姦殺59歲退休師 凶手死刑又被撤銷

2018-05-30 17:45

影／龍岡大操場有毒品交易！警飆車追歹徒開槍逮4人

2018-05-30 16:03

現在女生好像嚮往當妓女？ 陳克華臉書文遭轟要求道歉

2018-05-30 16:41

老翁跟乾女兒在家偷情 老婦偷拍告不成通姦還判賠錢

2018-05-31 07:49

現在女生嚮往當妓女？陳克華道歉了

2018-05-30 18:28

柯建銘告發馬英九妨害秘密 馬獲不起訴

2018-05-31 10:29

周玉蔻罵前警員「流氓」 遭判拘役50日

2018-05-31 09:54

陳克華臉書失言 北榮：他家人最近驟逝

2018-05-30 20:09

路人的一個便當 流浪老伯落淚：今天可以吃飽了

2018-05-30 21:16

不滿王炳忠沒收押 法務部遭男子丟汽油彈

2018-05-31 14:51

促轉會今揭牌 郭志剛出庭：我再也不砍蔣公了

2018-05-31 12:06

紅燈越線遭開罰1800 騎士用右腳證明來銷單

2018-05-30 22:55

國民黨中央黨部凌晨遭縱火 警逮一嫌

2018-05-31 09:07

陳克華失言 陳芳明：他病了北榮應立即強制治療

2018-05-31 07:28

陳克華失言風波 呂秋遠：社會保障性侵犯還是人權？

2018-05-31 07:20

誰來同情受害者家屬 宅神：邱太三何時幫死者說話？

2018-05-31 08:01

殯葬業者受訪提狠男父親 檢下令帶業者到地檢署

2018-05-30 19:01

「國民黨害我沒工作」男朝國民黨黨部縱火遭逮

2018-05-31 09:23

分5千萬遺產與土地嫌不夠 貪心舅再要求賣棲身祖厝

2018-05-31 12:50

台大女慘遭分屍 哥哥指控：凶嫌毆打控制還用妹妹的錢

2018-05-30 16:28

比路考直線7秒還難 苦主：違停讓我騎車技術變好了

2018-05-30 22:28

曾攻擊央行、中華電信官網 駭客網站管理者竟未成年

2018-05-30 21:25

男子遭貨車油壓板壓斷腿 血肉模糊命危送醫

2018-05-31 10:15

分屍案／王薇君怒罵朱父 質疑司法保護加害人

2018-05-31 11:09

她遭暴力情人跟蹤 小黃駕駛救她逃離上演飛車追逐

2018-05-31 11:03

蔡政府凱子外交？縱火嫌犯：不滿國民黨無作為

2018-05-31 11:53

影／12天女嬰在頂級月子中心無呼吸心跳 送醫搶救中

2018-05-31 11:53

遭爆為嫁豪門悔婚 元祖少奶安晨妤反駁：我就是豪門

2018-05-31 10:01

牽手50年老伴不見了 他是清朝大將年羹堯後人

2018-05-31 13:27

影╱國民黨縱火畫面曝光 犯嫌為竹聯雷堂份子

2018-05-31 10:10

送3千張股票給翁啟惠？ 張念慈：太太知道會把我殺了

2018-05-30 18:14

女子做狐臭手術昏迷 家屬哭「小小手術搞到要人命」

2018-05-30 19:39

凶案好多 邱太三：槍決不能解決問題

2018-05-31 00:34

最高院指飼料油是給豬吃的！ 正義、強冠上游判9年半

2018-05-30 16:34

向前妻索售屋所得1500萬 法院判高國華敗訴

2018-05-31 11:30

疑債務糾紛 男子在麥當勞店內遭人砍傷

2018-05-30 23:31

恐怖情人分屍案 地毯式搜索遺漏臟器

2018-05-30 17:02

分屍案╱解剖室外升起的鐵門...朱峻穎父快閃上車

2018-05-31 12:15

眼鏡業者申請席琳迪「昂」商標註冊 席琳迪翁跨海提訟

2018-05-30 21:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top