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幫客戶買小籠包出車禍受傷 沒發票法官判非職災

2018-05-31 12:35聯合報 記者林敬家╱即時報導

詹姓女子為餐飲店負責人，受委託採購客戶指定的小籠包 ，卻在途中發生車禍住院兩天，她向申請職災傷病給付並訴願遭駁回，因而提起行政訴訟，台中地院法官認為，詹姓女子先後供詞不一，也未能提出發票證明，小籠包店家對當天發生情形記憶模糊，不能證明詹是因公採買而發生意外，判她敗訴。

詹姓女子因幫客戶買小籠包車禍申請職災傷病給付，法官認為證據不足判敗訴。報系資料照
詹姓女子因幫客戶買小籠包車禍申請職災傷病給付，法官認為證據不足判敗訴。報系資料照
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詹姓女子2014年12月間受陳姓老客戶委託，對方因要帶日本貴賓到她店裡吃晚餐，希望詹先幫忙買小籠包到時一併請貴賓吃，詹指出，當天下午4點多開車到台中向上路一段的小籠包店，她將車停在對街，橫越馬路卻遭逆向機車撞倒受傷，因沒買成取消晚餐；詹後來卻又說，是買完小籠包後過馬路時被撞上，小籠包被撞飛。

勞保局調查，該家小籠包店依規定須開立統一發票，且詹既然是幫人購賣，應要有採購單據核銷，但雙方都表示沒有交易單據可提供證明有違常情，且詹對於當天路徑及途徑說詞反覆，難以認定她因公出執行職務。

法院調查，小籠包店家老闆娘雖曾作證當天詹姓女子到店家購買兩盒小籠包，並目睹她遭撞受傷，不過店家後來向警方表示未目擊車禍，「生意很好應該不會注意到這件事」，法官認為店家對於2014年事件發生的經過記憶模糊，更無從推斷詹發生車禍是與執行職務有關。

法官認定詹姓女子說詞矛盾，也沒積極、客觀事證證明她是因幫客戶買小籠包途中發生事故受傷，該件非屬職業傷害，維持爭議審議及訴願決定，判不須依職災給付，仍可上訴。

車禍職災
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