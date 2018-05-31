糗！公司酒測器沒校準 他吹完安心上路被逮

2018-05-31 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市太平區任姓男子24日喝酒後使用公司酒測器，測出未超標開車上路，沒想到被警方攔查後，酒測值超標，依公共危險罪法辦。記者陳宏睿／翻攝 分享 facebook 「我在公司吹有過阿，你們的是不是有問題？」台中市太平區任姓男子是工人，業者擔心工人喝酒上下班，因此在工地會放置一個簡易的酒測器，提供員工使用，任24日上午喝酒後，使用酒測器，只測得0.01毫克，認為沒問題可以上路，所以開著老闆的轎車外出，未料途中卻因開車抽菸被攔查，經酒測後為0.32毫克，需依公共危險罪嫌法辦，任不敢相信，但警方指出，酒測器每年需要校準，使用千次也要校準，任才說「那支酒測器吹五、六年了」。

台中市警局交通大隊第二中隊指出，太平區任姓男子（49歲，公共危險前科）24日上午7時許，因為開車抽菸被攔查，除開罰600元罰單之外，也發現任酒後開車，酒測值為0.32毫克。

任在警詢時辯稱，有使用工地提供的簡易酒測器，他上午喝完兩杯高梁酒後，使用簡易酒測器測得的數值是0.01毫克，所以就安心的開著老闆的轎車外出，五、六年來都是這樣吹的，可能已經被吹過上萬次，沒想到原來公司提供的酒測器失準。