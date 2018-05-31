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誰來同情受害者家屬 宅神：邱太三何時幫死者說話？

2018-05-31 08:01聯合報 記者何祥裕╱即時報導

失業男子劉志明2014年持鐵槌猛擊退休女教師頭部劫財致死，59歲的婦人不僅遭指姦，乳頭還被咬掉、吐一邊，一、二審法院都依強盜殺人罪判他死刑，最高法院以「沒釐清矯正教化可能」發回更審，高雄高分院更一審認為仍處死。最高法院認為警方的調查紀錄不明，原審卻逕採用，再度撤銷、發回更審。

新聞被分享到聯合新聞網粉絲團，引起網民大反彈，有民眾留言拜託宅學朱學恒，希望他能為人民發點聲，朱學恒在粉絲專頁「朱學恒的阿宅萬事通事務所」貼文回應，他的問題也是很多台灣民眾的問題。

網友貼文指出，「朱大哥你好，不好意思打擾你，但最近真的太多殺人案，心情真的很難過，政府又無感，邱太三部長不執行死刑還說乾話，真的受不了，希望你能讓更多的人看到這案例，大家引起迴響，讓政府聽到，雖然機會微乎其微，只捐錢給奇怪的國家，卻自己人民的安全，完全沒有保障，然後學生要出國為國家爭取榮譽，還要靠自己募款，國家隨隨便便就給幾十億，這個政府真的很奇怪，可以請法官解釋這個案例嗎？家屬公道在哪？謝謝你，如果你看過，希望能為人民發點聲，辛苦你了，謝謝你。」

朱學恒指出，為什麼沒有任何冤假錯案疑慮的殘暴殺人犯，司法單位要想盡一切辦法拖延他的刑法，但邱太三等一干人何時幫被虐殺的五歲女童，被分屍的青春女子說過話呢？ 加害者被捧在手心，誰來同情已為屍塊的受害者和其家人呢？

朱姓健身教練涉嫌殺害交往兩個月的黃姓女友並分屍，目前黃女僅剩內臟尚未尋獲，警方出...
朱姓健身教練涉嫌殺害交往兩個月的黃姓女友並分屍，目前黃女僅剩內臟尚未尋獲，警方出動新北市警犬隊到場搜尋。記者袁志豪／翻攝
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朱學恒殺人死刑
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

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