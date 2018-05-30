紅燈越線遭開罰1800 騎士用右腳證明來銷單

2018-05-30 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄盧姓男子去年6月騎車碰上紅燈，機車卻突然熄火，他邊按煞車邊往前滑行，沒注意到已經超線，被路口固定式闖紅燈拍照開罰1800元，他不服提行政訴訟，強調當時右腳踏地、沒有闖紅燈意圖，高雄地院認定他用腳滑行越線，再腳踩發動，並非闖紅燈穿越路口，撤銷罰單，全案可上訴。

盧姓男子主張，他去年6月騎車行經高雄前鎮區中山路與金福路口，因機車行駛中突然熄火，當時一時緊張，邊按煞車邊用右腳往前滑進，並沒有注意到已經越線，才觸發路口固定式照相機。

盧以舉發的照片解釋，2張照片分別於紅燈倒數37、38秒，他左腳都站在踏板，右腳垂直著地，可證明非闖紅燈意圖，他還提出到修車行換掉的故障電子點火器照片佐證；他強調，此路口行人不得穿越，所以他超線不構成影響行人。

高市府交通局指出，盧所騎機車在紅燈、已喪失車輛通行權的狀態下，仍向前行駛約半個車身進入交岔路口，也不見他有設法把車移到無礙交通之處的舉動，無法推斷機車熄火無法行駛。