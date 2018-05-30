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比路考直線7秒還難 苦主：違停讓我騎車技術變好了

紅燈越線遭開罰1800 騎士用右腳證明來銷單

2018-05-30 22:55聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄盧姓男子去年6月騎車碰上紅燈，機車卻突然熄火，他邊按煞車邊往前滑行，沒注意到已經超線，被路口固定式闖紅燈拍照開罰1800元，他不服提行政訴訟，強調當時右腳踏地、沒有闖紅燈意圖，高雄地院認定他用腳滑行越線，再腳踩發動，並非闖紅燈穿越路口，撤銷罰單，全案可上訴。

盧姓男子主張，他去年6月騎車行經高雄前鎮區中山路與金福路口，因機車行駛中突然熄火，當時一時緊張，邊按煞車邊用右腳往前滑進，並沒有注意到已經越線，才觸發路口固定式照相機。

盧以舉發的照片解釋，2張照片分別於紅燈倒數37、38秒，他左腳都站在踏板，右腳垂直著地，可證明非闖紅燈意圖，他還提出到修車行換掉的故障電子點火器照片佐證；他強調，此路口行人不得穿越，所以他超線不構成影響行人。

高市府交通局指出，盧所騎機車在紅燈、已喪失車輛通行權的狀態下，仍向前行駛約半個車身進入交岔路口，也不見他有設法把車移到無礙交通之處的舉動，無法推斷機車熄火無法行駛。

法官檢視兩張舉發照片，均顯示盧姓男子右腳著地且無行車時速，且傳喚機車店王姓老闆作證稱確實有幫修理，點火器故障將無法按鈕發動、但仍可腳踩發動，認定無法證明盧的車輛通過停止線後有續前行、意圖穿越路口而進入路口之情形，違規情形應屬「超越停止線」，並非闖紅燈，判決撤銷原罰單，可上訴。

高雄盧姓男子被拍照開單闖紅燈，但他證明是機車壞掉，邊按煞車邊用右腳往前滑進，並沒...
高雄盧姓男子被拍照開單闖紅燈，但他證明是機車壞掉，邊按煞車邊用右腳往前滑進，並沒有注意到已經越線，使高雄地院採信並判決撤銷罰單。記者林伯驊／翻攝
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罰單
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