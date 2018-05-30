眼鏡業者申請席琳迪「昂」商標註冊 席琳迪翁跨海提訟

2018-05-30 21:06 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



高雄眼鏡業者創寶發展有限公司將西洋天后席琳迪翁（Celine Dion）的英文名字註冊商標，席琳發現後，因超過5年，已無法撤銷；2015年間，創寶又以席琳迪「昂」申請商標，這次席琳提出異議，智慧財產局撤銷，創寶提出行政訴訟，智慧財產法院判定，迪「昂」極易使消費者誤認商品與席琳迪翁有關，判創寶敗訴。

席琳迪翁是加拿大籍歌手，曾以多首轟動電影插曲風靡全球歌迷，獲得葛萊美等獎項肯定，全球專輯銷量超過2億張，被譽為全球最暢銷的女歌手之一，1997年間，席琳替電影「鐵達尼號」演唱的主題「My Heart Will Go On」更是轟動全球。

本案起因於席琳迪翁發現，高雄創寶眼鏡業者在1999年以席琳迪翁「Celine Dion」註冊商標，因已超過5年申請評定期限，席琳無法撤銷；2015年間，創寶又以席琳迪「昂」申請註冊商標，席琳迪翁提出異議，智財局審查後撤銷註冊，創寶提訴願被駁，再打行政訴訟。

創寶主張很少人拿迪「昂」當作席琳迪翁的譯名，不宜無限放大Celine Dion譯名近似程度；而且許多美國人都叫Celine Dion，加上Celine Dion的英文商標已經被他們註冊，授權給席琳迪翁使用，不應再以「席琳迪昂」聲明異議。

審理時，法院以「參加人」身分請席琳迪翁表示意見，她委由律師主張，兩者非常近似，會聯想到她，影響消費者及席琳迪翁權益。