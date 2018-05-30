送3千張股票給翁啟惠？ 張念慈：太太知道會把我殺了

2018-05-30 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



浩鼎案今天開庭，前中研院長翁啟惠準時到庭，傳喚時任浩定股東周朗秋作證，浩鼎公司董事長張念慈也以證人身分出庭。張指出，他和翁啟惠一家人感情深厚，連自己小孩都給翁妻帶過，彼此有相當互信基礎，他絕對沒有期約賄賂，也沒有贈送3000張浩鼎股票給翁，「不可能送的，我太太知道會把我殺了」。

浩鼎案至今2年，法院審理進入尾聲，預計8月28日進行言詞辯論。張念慈作證表示，他輔大化學系畢業後，赴美念碩博士，也在美國、法國藥廠工作10多年，主要負責新藥研發製造，他和翁啟惠在美國創立Optimer公司，也認為在海外已有成就，想要返鄉幫忙台灣生技發展，才會返台設立浩鼎公司。

他說，起初透過翁啟惠研發的一鍋法製造醣分子，但成本高也無法量產，他便投入改良方法，將醣分子純化、可量產、降低成本，順利讓OBI-822疫苗能投入臨床試驗。為感念他的無償奉獻，浩鼎董事會決議給他1500張技術股，他認為，翁啟惠對此也有貢獻，興起想把技術股轉給翁的念頭，也把想法告訴美國母公司Optimer財務長等人。

張念慈說，當時翁啟惠的女兒翁郁琇有意願購買3000張浩鼎股票，但錢不夠，他便問翁啟惠能不能支持女兒，在他想法中，3000張股票是翁啟惠送給女兒的，針對檢方起訴送3000張股票賄賂翁啟惠，他說，「當然是不可能，我太太知道會把我殺了」。

他說，他和翁啟惠討論過後，幫翁向中嘉公司董事長尹衍樑借錢，以每股31元購買3000張浩鼎股票，翁也透過賣Alpha公司持有660張浩鼎股票，因金額不夠，他再以自己借鄭秀珍名義購買的271張股票來還款。

張念慈表示，他和翁啟惠感情深厚，有40年交情，連自己的小孩都曾給翁妻帶過，基於兩人互信基礎，翁不太過問金額明細，因為他對錢好像不太有興趣。