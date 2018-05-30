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影／衰！國道拖吊故障車 業者被撞飛骨折

2018-05-30 15:27聯合報 記者謝育炘╱即時報導

拖吊車業者在國道處理故障車，反遭車子撞飛骨折受傷！楊姓拖吊車駕駛走向停在路肩的故障車時，被後方車輛疾駛而來的車子撞上，右腳開放性骨折，多處撕裂傷。警方調查，故障車未擺放三角故障號誌，再加上停車的位置是在縮減車道後方約80公尺，從三線道縮減為兩線道，正要開始拖吊工作時，後方一輛銀色車輛先擦撞鐵灰色轎車，接著便撞上了拖吊車駕駛。

國道事故，一輛銀色車輛先擦撞鐵灰色轎車，然後撞飛拖吊車駕駛。
國道事故，一輛銀色車輛先擦撞鐵灰色轎車，然後撞飛拖吊車駕駛。
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骨折國道
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