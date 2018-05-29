還了清白卻賤賣漁獲 老船長揚言提告國賠

2018-05-29 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



東港籍漁船「清春發3號」因遭海巡攔截帶回高雄港搜索，漁獲解凍導致賣相差估計損失超過20萬元，老船長洪立洋為此決定提告國賠，討回公道。案件主辦單位高雄港務警察總隊對此表示尊重，也強調搜索過程全都依法辦理。

「清春發3號」上月出海前往印度洋進行捕魚作業，因電子漁獲回報系統故障，遭漁業署限期本月底前返港維修否則將要重罰，一路沿著麻六甲海峽航行至南沙群島海域，被巡船艦攔截一路戒護4天押回高雄港停靠進行搜索。

據了解，「清春發3號」因遭線報指出載有違禁品才會遭到攔截搜索，該船27日上午10點許開到高雄港停靠，查緝人員將冷凍漁獲一一搬出用X光機掃描，搜索一整天都沒有查到違禁品，28日凌晨零時才終於放行開回東港漁港。

船長洪立洋指出，今天清晨前往東港魚市場進行拍賣，總共5噸的大目鮪、黃鰭鮪、旗魚、水鯊都因曾經解凍過一段時間再冷凍，新鮮度變差，肉質也較軟，外觀也呈不規則狀，只能用一半價格賤賣，初估損失超過新台幣20萬元。

71歲的洪立洋今年初才跟友人合資購買中古船，首次出海作業卻「出師不利」，半路設備故障返航，不僅沒賺錢還賤價賣魚，令他相當嘔氣。洪立洋說，雖然配合搜索還了清白，但拍賣損失還是會提告要求國賠，討個公道。