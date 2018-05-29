親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
板橋分屍案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

評／閃辭的吳茂昆 做到歷任部長做不到的事

還了清白卻賤賣漁獲 老船長揚言提告國賠

2018-05-29 19:07聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

東港籍漁船「清春發3號」因遭海巡攔截帶回高雄港搜索，漁獲解凍導致賣相差估計損失超過20萬元，老船長洪立洋為此決定提告國賠，討回公道。案件主辦單位高雄港務警察總隊對此表示尊重，也強調搜索過程全都依法辦理。

「清春發3號」上月出海前往印度洋進行捕魚作業，因電子漁獲回報系統故障，遭漁業署限期本月底前返港維修否則將要重罰，一路沿著麻六甲海峽航行至南沙群島海域，被巡船艦攔截一路戒護4天押回高雄港停靠進行搜索。

據了解，「清春發3號」因遭線報指出載有違禁品才會遭到攔截搜索，該船27日上午10點許開到高雄港停靠，查緝人員將冷凍漁獲一一搬出用X光機掃描，搜索一整天都沒有查到違禁品，28日凌晨零時才終於放行開回東港漁港。

船長洪立洋指出，今天清晨前往東港魚市場進行拍賣，總共5噸的大目鮪、黃鰭鮪、旗魚、水鯊都因曾經解凍過一段時間再冷凍，新鮮度變差，肉質也較軟，外觀也呈不規則狀，只能用一半價格賤賣，初估損失超過新台幣20萬元。

71歲的洪立洋今年初才跟友人合資購買中古船，首次出海作業卻「出師不利」，半路設備故障返航，不僅沒賺錢還賤價賣魚，令他相當嘔氣。洪立洋說，雖然配合搜索還了清白，但拍賣損失還是會提告要求國賠，討個公道。

高雄港務警察總隊表示，本案有請搜索票執行搜查，過程中也有徵詢船長同意，更派漁檢車直接在碼頭實施檢查，漁獲不會離開冷凍超過5分鐘，且都全程錄影存證，全案均依法辦理也符合比例原則，也尊重船長的選擇及意願。

東港籍漁船清春發3號日前返台途中遭海巡攔截帶回高雄港進行搜索，但事後查無違禁品。...
東港籍漁船清春發3號日前返台途中遭海巡攔截帶回高雄港進行搜索，但事後查無違禁品。記者蔣繼平／攝影
分享
東港籍漁船清春發3號船長洪立洋指著船上的冷凍室，抱怨這次出海不僅賠本之外還賤賣漁...
東港籍漁船清春發3號船長洪立洋指著船上的冷凍室，抱怨這次出海不僅賠本之外還賤賣漁獲，心有不甘。記者蔣繼平／攝影
分享
清春發3號漁船今天清晨卸魚拍賣時，經過解凍後再次冷凍的魚貨品質較差，外觀較為軟爛...
清春發3號漁船今天清晨卸魚拍賣時，經過解凍後再次冷凍的魚貨品質較差，外觀較為軟爛、鮮度也已變質，拍賣不了好價格，最後只能賤價求售。圖／洪立洋提供
分享

東港警察國賠
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

不甩停工命令 工廠負責人遭判刑與罰款

2018-05-29 18:00

國道惡意逼車 貨車駕駛違反妨害公眾往來罪判刑

2018-05-29 17:46

北宜飆車追焦族注意！新店警鐵腕強力執法超速

2018-05-29 15:47

桃園客運疑詐領補助款 董事長吳運豐：會到案說明

2018-05-29 15:18

上班聊skype遭側錄 老闆被判刑辨稱「為公司好」

2018-05-29 14:22

殺女模外還涉詐 程宇摳鼻：對女證人沒印象

2018-05-29 14:19

W飯店郭姓女模命案 郭父：一句道歉有這麼難嗎

2018-05-29 13:10

設局假車禍誣告鄰居 夫妻檔被打臉慘賠45萬

2018-05-29 13:09

桃園客運疑詐領補助款 檢調搜索查辦

2018-05-29 12:31

網拍2折名牌包被控賣假貨 櫃姐做證還賣家清白

2018-05-29 12:03

離職員工頭蓋毛巾躲衣櫥偷金牌 遺落發票露餡

2018-05-29 11:42

土豪哥聽到仍判10年呆了 同夥爆咒罵聲

2018-05-29 11:07

土豪哥堅稱沒買毒、不識死者女模 仍被判10年徒刑

2018-05-29 10:09

妻與友情侶裝牽手上旅館 夫被笑「烏龜戴綠帽」

2018-05-29 07:54

廢水數據造假 環保業者被送辦

2018-05-28 23:19

議員點名補教老師是「狼」 蕭永達：我只缺無罪判決

2018-05-28 19:32

農地上蓋鐵皮海鮮餐廳堅持不改善 新竹地檢沒收建物

2018-05-28 18:50

設「釘牆」刺傷鄰車主 賓士男逆轉判無罪確定

2018-05-28 18:19

回頭是岸 觀護人柳秋燕找回迷途羔羊

2018-05-28 16:53

美女獸醫師鄧曉倩涉恐嚇等罪 若不繳罰金下月入監執行

2018-05-28 16:10

屏東議員當選無效遭拔職 賄選案高院逆轉判無罪

2018-05-28 16:03

嘉義縣長張花冠議會宣布警消超勤津貼加碼千元

2018-05-28 14:08

盜領財產案前立委王雪峰要和解 王作良說「NO！」

2018-05-28 14:06

為躲一張罰單開車撞警察 他被重判8月

2018-05-28 14:02
看更多

熱門文章

他看新聞大崩潰 因為分屍埋在他房間後花園

2018-05-29 07:48

人妻開心參加國小同學會 酒醉遭同學2度性侵

2018-05-29 07:51

台大女碩士遭男友分屍 分裝七袋左大腿找不到

2018-05-29 00:17

17直播主遭男友持刀砍殺 倒臥血泊傷重身亡

2018-05-29 07:50

男友持水果刀砍死女友 女子全身是血倒臥廁所旁

2018-05-28 22:58

狠男分屍台大女 加害人父母疑協助帶走衣物被調查

2018-05-29 09:47

土豪哥聽到仍判10年呆了 同夥爆咒罵聲

2018-05-29 11:07

什麼工作5小時賺2200 她貼出皺皺紙鈔：願不願意做而已

2018-05-29 16:34

妹慘遭殺害分屍 哥現身淚崩：是我沒有提早發現

2018-05-29 10:50

妹第一個男朋友就慘遭分屍 哥：他文質彬彬

2018-05-29 11:34

分屍案／他已婚、家暴、呼麻…她都蒙鼓裡

2018-05-29 00:27

分屍情人！另一半有這10種傾向 呂秋遠：高度危險

2018-05-29 09:05

遲到訂位沒了反罵人 老闆霸氣回嗆還發獎金給店員

2018-05-29 12:40

分屍案／台大女遭分屍七塊 檢警將解剖確認是否被下藥

2018-05-28 23:55

才判兩個月 通緝犯竟翻雲林地檢署牆逃了...

2018-05-29 10:25

女兒慘遭分屍 父親：有兩個人在幫助惡魔、要查明真相

2018-05-29 16:26

影／曝光了！挾持高鐵女員工未遂 2嫌畫面全都露

2018-05-29 16:35

女兒慘遭殺害分屍 母痛哭：我心如刀割求她回來

2018-05-29 13:39

綠島再傳浮潛意外 打工換宿胡姓男子溺斃

2018-05-29 10:11

中山高新竹段連環車禍 統聯追撞大貨車9人受傷

2018-05-29 10:33

房門深鎖叫無應 女兒爬五樓窗看到父吊半空嚇傻

2018-05-29 13:39

殺妻案 用殺雞手法分屍

2018-05-29 00:33

男子闖香閨砍死女友 落網時酒醉意識不清

2018-05-29 00:34

台北市傳出情殺命案 26歲女遭喝醉男砍殺身亡

2018-05-28 22:05

桃園客運疑詐領補助款 檢調搜索查辦

2018-05-29 12:31

妻與友情侶裝牽手上旅館 夫被笑「烏龜戴綠帽」

2018-05-29 07:54

直播主遭男友持刀砍死 堂姊控他「有暴力傾向」

2018-05-29 08:55

基隆砍人影像曝光 進咖啡店不到1分鐘就行凶顧客驚呆

2018-05-28 22:06

土豪哥堅稱沒買毒、不識死者女模 仍被判10年徒刑

2018-05-29 10:09

同居人虐死孫女 醫院：生前頭部遭受兩次以上不當外力

2018-05-29 12:31

分屍案╱他殺女友後 凶嫌父母協助滅證？

2018-05-29 14:11

神壇壇主開17槍殺人 員警即刻破案警局長頒獎鼓勵

2018-05-28 21:04

大膽！高鐵左營站女員工險遭脅持 警方追查2男子

2018-05-29 12:12

分屍教練見女友父親時 批館長福利差虐待員工

2018-05-29 17:49

捷運松山機場站工安意外 工人遭閘門砸頭身亡

2018-05-29 08:55

名犬走秀硬拖到吐 辣妹被網友罵翻

2018-05-29 10:50

否認索賄1000萬 賴素如：那天我到國父紀念館鞠躬

2018-05-29 16:08

神壇主雙槍殺仇敵 神像前懺悔

2018-05-29 00:35

醉男不滿分手砍殺直播主 曾嗆死者父「不復合就傷害你女兒」

2018-05-29 13:15

殺死17直播主前女友 醉男拿頭撞桌子怒吼「讓我死！」

2018-05-29 12:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top