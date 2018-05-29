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否認收賄1000萬 賴素如：那天我到國父紀念館鞠躬

2018-05-29 16:08聯合報 記者王宏舜╱即時報導

前台北市議員賴素如被控2011年利用市議員職權，向太極雙星團隊索賄1500萬元、並收前金100萬元，護航太極雙星取得雙子星大樓開發案。賴女所涉公務員財產來源不明罪的部分，最高法院維持一、二審見解，判賴無罪，被控職務上收賄罪部分，二審她9年徒刑，最高法院撤銷發回更審。高等法院下午開庭，賴稱「我是清白的、冤枉的」，並指檢察官的起訴是片面選擇通聯，對她有利的部分視而不見。

雙子星大樓聯合開發案總開發經費700億元，2007年起辦理招標。檢方控太極雙星金主程宏道、顧問賈二慶透過白手套彭建銘找上賴素如，希望賴利用議員職權，主張讓私地主享有優先投資權，護航太極雙星得標。賴女原開價1500萬元，被砍價至1000萬元，並分「1、3、6」三階段付現，2011年11月彭面交100萬元給賴，賴提案通過私地主享優先投資權的但書，豈料協商後卻遭刪除，程拒再付錢。

2013年10月，太極雙星仍如願得標，當時各界質疑有弊，賴見苗頭不對，同年11月19日將100萬元前金退給彭。檢調偵辦後，彭認罪供出轉交賄款給賴細節，檢方依收賄罪、隱匿貪污所得及財產來源不明3罪起訴賴。

最高法院指出，二審判決認定賴素如與彭建銘達成期約1千萬元賄賂的合意的時間(2011年11月24日下午3時)及地點(賴素如在台北市議會的議員研究室)，與一審判決所認定的時間(同年月24日上午)及地點(賴素如所開設的九品法律事務所)不同，而二審自行認定的時、地，攸關本件期約賄賂犯罪事實認定，但二審未提示證據調查，使賴女無法辯論防禦，剝奪賴素如的訴訟程序權。

最高法院質疑，二審判決認定彭建銘是以「一手在胸前比一圓弧形，另一手以手勢比1」的動作向賴素如示意以1千萬元期約賄賂，她同意，但彭當時沒有口頭或其他方式向賴女說明手勢的意義，賴素如怎麼就知道意思、還「微笑」表示同意？而這簡單的手勢比劃，怎能與賴素如達成三階段付款，且認可第一階段100萬，第二階段300萬元，第三階段600萬元？

賴素如今表示，彭建銘證詞反覆，而檢察官是片面選擇通聯譯文，對她有利的部分視而不見，本案是彭帶著賈來議會辦公室陳情，根本沒有提到1500萬(5個議員各300萬)的事。賴女稱，2011年11月24日早上她陪同馬英九到國父紀念館向國父遺像致意，絕無因為「笑笑」就同意收賄；她認為這起案件是彭假借她名義想向程宏道拿錢，彭遭檢察官質疑恐涉詐欺未遂後，才指她收賄。

辯護律師聲請拷貝台北地院勘驗的通訊監察光碟，並表示目前只有譯文可覽，希望能了解賴素如當時的語氣。法官諭知候核辦。

前台北市議員賴素如被控職務上收賄，高等法院更一審下午首次開庭，賴女堅稱自己是「清...
前台北市議員賴素如被控職務上收賄，高等法院更一審下午首次開庭，賴女堅稱自己是「清白、冤枉」的。記者王宏舜／攝影
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賴素如收賄紀念館

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