妻與友情侶裝牽手上旅館 夫被笑「烏龜戴綠帽」

2018-05-29 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



陳姓男子發現妻子跟王姓友人同遊日本，找徵信社跟監，發現兩人一起用餐、到台南、高雄等地旅館住宿，甚至同遊香港，出遊時還穿情侶裝，憤而離婚並怒告通姦、求償70萬元；其中刑事部分兩人獲不起訴，但民事部分新北地院考量兩人確實侵犯陳的配偶權，昨天判王須賠償陳20萬元。

陳姓男子提告表示，與妻子在2010年4月初結婚，2017年2月發現妻子跟王姓友人曾一起出遊日本，委託徵信社調查；同年3月18日發現妻子跟王一起去林口的餐廳吃飯，3月20日凌晨再發現妻子跟王一起投宿台南赤崁樓附近的旅館，當天下午兩人更從高雄六合夜市附近的旅館手牽手走出來，5月中更出遊香港。

陳指控王明知妻子已婚，還孤男寡女出遊，更親密牽手夜宿、去餐廳，已破壞家庭及配偶權，造成他跟妻子離婚，他還被一些親友、同事嘲笑是「烏龜」、「戴綠帽」，備感難堪、屈辱，要求王賠償70萬元。

王姓男子供稱，跟陳妻僅是認識長達11年的好友，會一起吃飯、聊天，絕無通姦，兩人雖牽手，但不應斷章取義；且兩人雖有出遊日本、香港，但都有其他友人同行，並非僅兩人出遊，且陳在檢方對兩人提告妨害家庭，已獲處分不起訴。