電話情人請求幫忙付遺產稅 癡情男持房契貸款險被騙

2018-05-28 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



高雄市夏姓男子透過電話交友，認識一名30多歲女子，夏接獲女友來電表示，她的乾媽5月上旬過世，留下800多萬元的遺產，希望夏幫忙支付遺產稅，順利承接遺產後將分一半給夏；夏信以真，便持地契到信用合作社要質借110萬元轉匯給女友，在新濱派出所員警不斷勸阻，說明是騙局，夏才作罷。

鼓山警分局新濱派出所所長張豐富、警員曾育翔，5月25日11時30分巡簽延平街一家信用合作社時，吳姓經理上前告知，有民眾持房屋地契來抵押要貸款110萬元給女友繳交遺產稅。張所長了解得知，擔任漁工的夏姓男子(62歲)數月前接獲一名年約30歲女子來電，兩人相談甚歡，讓未婚的夏男喜上眉梢，長期以來女方都會主動噓寒問暖，進而以女朋友相稱，迄今卻未曾謀面。

夏男25日接獲女友來電，女友乾媽5月上旬過世，留下價值800多萬元遺產，希望夏幫忙支付遺產稅，順利承接遺產後將分400萬元給夏男，夏不疑有他，持房地契要質借款項轉匯給女友，在員警與銀行經理不斷勸阻才作罷，悻悻然離去，所長擔心夏男轉而向其他金融機構貸款，便尾隨返家苦口婆心請夏再三確認，夏卻吆喝「你們不給我領，那就不要領！」的回應。