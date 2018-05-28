新北市拆除大隊技士索賄緩拆弊案 劉國誠遭依貪汙起訴

2018-05-28 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



新北市政府違章建築大隊公務員劉國誠，被控在執行新店區五峰路一棟3層樓違章建築時，獅子大開口向屋主母女索賄1200萬元，遭收押禁見。台北地檢署今依貪污治罪條例將他起訴。

檢調今年3月28日搜索劉男辦公室，同時約談劉國誠與2名證人到案，移送台北地檢署檢察官複訊，劉男否認索賄，承辦檢察官黃紋綦認為劉男涉及貪汙重罪，且有勾串證人之虞，訊後聲押禁見獲准。

劉的羈押期限明天屆滿，今移審台北地院。

據悉，近年發生多起違建火警意外，造成多人傷亡慘劇，民眾紛紛對住家附近違章建築進行舉報。但新店一處屬於「即報即拆」類型的違建，卻在舉報後不見拆除。

新店五峰區一處3層樓透天厝，去年因進行老屋檢修時，遭人檢舉違建；新北市政府建管人員前往會勘，認定雨遮等多處違建嚴重，將進行拆除。

去年8月，參與會勘的劉國誠聯絡屋主母親，獅子大開口索賄1200萬元，稱可協助找議員，只要付「公關費」就可緩拆、停拆，但住戶認為價格太高，劉去年10月降至670萬元，最後降為500萬元。

為求隱密，索賄期間要求屋主母親給予手機SIM卡，作為私下聯絡用，並要求屋主母親簽下文件以表自願同意交付670萬元。

後來屋主母親友人匿名向檢調提出檢舉，雖有在文件上簽名，但屋主尚未支付款項給劉。

據了解，劉男否認索賄，辯稱是屋主自願給他錢，他也覺得困擾。檢調搜索時，查扣簽名文件，並在他的手機記事本上，發現索討500萬元，認定他有索賄，今依法起訴。