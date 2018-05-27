讓廠商跟檢舉人當面解釋 屏縣稽查人員遭停職調查

2018-05-27 23:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



屏東縣鹽埔鄉蘇姓鄉民檢舉一間堆肥廠涉嫌排放廢水，不料屏東縣環保局稽查人員卻直接讓廠商人員直接「面對面」跟檢舉人解釋為何會汙染，讓蘇姓鄉民氣炸上網投訴環保局誇張行為。對此，屏東縣環保局也於27日發新聞稿澄清絕不護短，該員已遭停職調查，也會深入調查是否涉嫌舞弊情形。

整件事件發生在24日，不過事情經過蘇姓鄉民上網公開過程後，事件越演越烈，甚至遭人轉貼到「爆料公社」，檢舉人甚至上網痛批，自己當場質問稽查人員怎會待廠商與他對質，稽查人員才急忙撇清「是廠商自己跟出來的」，但廠商人員卻回「稽查人員叫他出來解釋」，過程都已被蘇姓鄉民錄影自保存證。

屏東縣環保局表示，本案已接獲陳情人多次陳情並會同稽查人員到場稽查，對相關結果也發布在網路社群中，縱然陳情人並未隱藏身分，但讓陳情人和遭投訴廠商碰面，並不符合稽查處理程序，26日已由稽查科長致電向陳情人致歉。