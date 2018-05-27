親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

讓廠商跟檢舉人當面解釋 屏縣稽查人員遭停職調查

2018-05-27 23:15聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

屏東縣鹽埔鄉蘇姓鄉民檢舉一間堆肥廠涉嫌排放廢水，不料屏東縣環保局稽查人員卻直接讓廠商人員直接「面對面」跟檢舉人解釋為何會汙染，讓蘇姓鄉民氣炸上網投訴環保局誇張行為。對此，屏東縣環保局也於27日發新聞稿澄清絕不護短，該員已遭停職調查，也會深入調查是否涉嫌舞弊情形。

整件事件發生在24日，不過事情經過蘇姓鄉民上網公開過程後，事件越演越烈，甚至遭人轉貼到「爆料公社」，檢舉人甚至上網痛批，自己當場質問稽查人員怎會待廠商與他對質，稽查人員才急忙撇清「是廠商自己跟出來的」，但廠商人員卻回「稽查人員叫他出來解釋」，過程都已被蘇姓鄉民錄影自保存證。

屏東縣環保局表示，本案已接獲陳情人多次陳情並會同稽查人員到場稽查，對相關結果也發布在網路社群中，縱然陳情人並未隱藏身分，但讓陳情人和遭投訴廠商碰面，並不符合稽查處理程序，26日已由稽查科長致電向陳情人致歉。

環保局局長魯臺營表示，本案發生後已轉送政風單位調查，並停止該員稽查職務，若有設有刑罰將移送司法單位偵辦，情節重大最重將解職處分，另外稽查科長也自請處分，未來將加強稽查人員的態度和技巧訓練，保障陳情人權益。

蘇姓鄉民將整件事情PO網。記者蔣繼平／翻攝
蘇姓鄉民將整件事情PO網。記者蔣繼平／翻攝
分享
蘇姓鄉民所檢舉的工廠。記者蔣繼平／翻攝
蘇姓鄉民所檢舉的工廠。記者蔣繼平／翻攝
分享

爆料公社

相關新聞

潛水未歸家屬報案協尋 男子被發現陳屍車上

2018-05-27 19:21

女司機超載闖紅燈逃逸 警開4槍破車胎逮捕

2018-05-27 19:20

高雄港碼頭火警空污 工程包商挨罰10萬

2018-05-27 15:36

美女醫師和已婚整形名醫偷情 驗孕棒和超音波照露餡了

2018-05-27 14:03

他毆妻不養家 她逼夫聞臭襪拒嘿咻 法官准離

2018-05-27 13:30

燒炭引火災…大樓疏散 她吃官司

2018-05-27 00:34

面積廣、費時久 濫墾國有地難抓

2018-05-26 23:02

竊佔逾7萬平方公尺國土20年 男被起訴

2018-05-26 23:01

高雄港第108號碼頭火警 疑燒不明廢棄物

2018-05-26 21:32

美籍男開庭前偷摸女法警屁股 檢方聲請羈押

2018-05-21 22:04
看更多

熱門文章

影／桃園狠夫殺妻肢解 女兒提頭報案畫面曝光

2018-05-27 09:38

老婦趕火車卡屏東站月台縫 旅客全下車搶救後仍不治

2018-05-27 10:08

三度離婚不滿財產分配 狠夫殺妻移送低頭呢喃「我錯了」

2018-05-27 01:35

為保住老命！他堅決偷到被關為止

2018-05-27 19:22

台南驚傳兇殺案 男子刺死前妻新歡

2018-05-27 16:47

屏東老婦人跌落月台間隙 醫院急救宣告不治

2018-05-27 12:50

美女醫師和已婚整形名醫偷情 驗孕棒和超音波照露餡了

2018-05-27 14:03

潛水未歸家屬報案協尋 男子被發現陳屍車上

2018-05-27 19:21

影／30人合力推莒光車廂 老婦10分鐘脫困仍不治

2018-05-27 15:42

男子飆速騎車遭攔下 得知原因警忙開警車保住母子

2018-05-27 16:43

他毆妻不養家 她逼夫聞臭襪拒嘿咻 法官准離

2018-05-27 13:30

殺妻分屍狠夫回現場模擬 雙手上銬低頭不發一語

2018-05-27 15:30

女司機超載闖紅燈逃逸 警開4槍破車胎逮捕

2018-05-27 19:20

影／牙醫被殺凶嫌父下跪 死者家屬怒：殺人的是他兒子

2018-05-27 14:38

一刀捅死再用鐵槌分屍 30年髮妻遭狠夫支解成三袋兩箱

2018-05-27 10:19

未婚妻收54萬元愛上別人 心碎男追回「聘金 」

2018-05-27 09:33

影／養過雞知道石灰能掩臭 殺妻支解還冷靜去購物

2018-05-27 11:37

搭火車掉了行李別慌張 台鐵有免費協尋託運服務

2018-05-27 16:08

影／開車輾死黃金獵犬肇逃 飼主怒尋肇事者

2018-05-27 08:14

負債夫妻租露營車自殺 3毛小孩陪葬

2018-05-27 00:31

男女為聘金鬧翻 媒人建議「展示一下就歸還」

2018-05-27 18:49

嘉市9樓工地大火 高處灌救不易

2018-05-27 14:24

女子自己刮痧撥筋出血 男友以為她自殘報警救人

2018-05-27 09:08

慣竊攀爬侵入銀樓行竊 得手三百餘萬金飾被逮

2018-05-27 10:28

影／23歲年輕人租雙車位住透天宅 警懷疑他靠毒賺錢

2018-05-27 13:59

讓廠商跟檢舉人當面解釋 屏縣稽查人員遭停職調查

2018-05-27 23:15

超商外聊天遭6人追砍 最後竟是「認錯人」

2018-05-27 12:35

苗栗市長前日登龜山島中暑 今又有女里長熱昏送醫

2018-05-27 13:10

大男人有家暴習慣老婆隱忍如未爆彈 酒精催化殺紅眼

2018-05-27 21:48

海山警反詐音樂盛會 31年警臨退他感動落淚

2018-05-27 19:00

燒炭引火災…大樓疏散 她吃官司

2018-05-27 00:34

移動兵工廠 拒檢逃逸卡車陣

2018-05-27 00:27

桃園殺妻肢解慘案 狠夫夜間裁定羈押

2018-05-27 21:44

端午節快到了 高雄港警查獲大陸走私香菇

2018-05-27 12:33

台中崇倫公園半夜大火 不排放有人縱火

2018-05-27 11:06

女賊遺失包包報警協尋 反被認出涉竊案當場逮

2018-05-27 14:16

自助餐2菜要價170說便宜 中南部網友：台北人好可憐

2018-05-25 14:32

防猴害還未成 防猴電網2年電死3人

2018-05-27 23:10

恆春後壁湖山區大片雜草火警 墾丁遊客驚呼火燒山

2018-05-27 20:24

2018總統府音樂會 員林交通管制寬陳抗不滿

2018-05-27 20:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top