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桃市議員貪汙遭重判12年半 他稱：一定上訴到底

2018-05-27 23:13聯合報 記者曾健祐╱即時報導

民進黨桃園市議員邱佳亮利用人頭詐領助理費、出國考察費820多萬元，去年9月遭羈押月初才以200萬元重金交保，法院認定邱犯行明確卻始終否認，一審依貪汙治罪重判他12年半，併科120萬元罰金；對此，邱認為自己很冤枉，強調一定上訴到底，不會擔心年底選情。

檢方調查，邱佳亮（50歲）從2011年1月起擔任縣議員，到當選首屆市議員6年期間，用沒有實際擔任助理工作的甘姓、徐姓男子，以及游姓女子等人為人頭助理，一共詐領高達822萬元助理費。

起訴指出，邱並於2014年填寫「6月21日起至6月24日澳門」出國考察計畫表，實際卻和友人前往澳門賭博、購物及旅遊，根本沒有澳方接待或考察地方行為，返台後仍和議會申報3萬多元。

直到去年9月邱遭檢調搜索被法院裁定羈押，檢方11月偵結依貪汙治罪章中利用職務詐取財物、偽造文書等罪嫌將他起訴。

邱在押期間，曾以左腎腫瘤需回診、家有年邁母親、地區建設仰賴他、要提出證據證明清白，及不參加定期會就會喪失議員資格等理由聲請交保，但法院認定邱仍有逃亡串證之虞，均予以駁回。

直到最近一次訊問，法官認為邱佳亮已無延押必要，但基於他嫌疑重大，5月3號裁定200萬元重金交保，仍限制他住居、出境出海，當天邱家屬也備妥現金將他給保了出來。

法院審理後認定邱犯行明確，依貪汙治罪條例重判他12年6個月徒刑，併科120萬元罰金，得易服勞役，褫奪公權6年；而擔任人頭的甘姓、徐姓等5人，各被判處1年6個月至8個月徒刑，均得緩刑。

邱佳亮受訪表示，自己擔任代書20多年，聘用的10幾個助理也都兼著在做選民服務，並非像檢方指控及法院認定只是人頭，而且辯駁時法官都不採信，羈押期間多次提出要交保才能提出事證，但均被駁回。

「非常不公平，一定上訴到底」邱說，被羈押8個多月，認為自己很冤枉，待收到判決書一定會上訴高等法院，到時候會繼續向法官解釋；談到年底選情，邱自信說不會擔心，因為在地紮根服務許久，剩下半年也將全力拚選戰。

民進黨桃園市黨部指出，依黨規若在二審定讞判有罪才會取消提名資格，目前維持提名邱代表新屋區參選市議員。

桃市議員邱佳亮一審被依貪汙治罪重判12年半，邱強調一定上訴到底。圖／報系資料照
桃市議員邱佳亮一審被依貪汙治罪重判12年半，邱強調一定上訴到底。圖／報系資料照
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考察貪汙

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