親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

川普給金正恩的信錯誤連篇 網友改得滿江紅

2018總統府音樂會 員林交通管制寬陳抗不滿

2018-05-27 20:33聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

「吾鄉風光-2018總統府音樂會」總統府音樂會今天晚上在員林演藝廳登場，彰化縣政府規劃在圓林園草地廣場同步轉播，為了這場音樂會，彰化縣政府警力傾巢而出，從下午三點開始部屬，道路管制範圍橫跨數個路口，因只有受邀人士可以進入，許多民眾在員林市交通受阻，得繞路而行，抱怨連連。而軍公教陳抗人士也因無法順利到達警方規劃的陳抗區，憤而步行至員林演藝廳對面，隔著排水溝對著車隊鳴高音喇叭表達不滿。

「吾鄉風光-2018總統府音樂會」今年在彰化縣員林演藝廳舉辦，僅邀請友邦使節、駐台代表、在地經濟弱勢兒少家庭、總統教育獎得主、新住民等人士聆聽，一般民眾不得入場，總統蔡英文、副總統陳建仁、秘書長陳菊等人，地主彰化縣長魏明谷偕同縣長夫人劉慧如等人與會聆聽。蔡英文在開場前簡短致詞，表示彰化即將邁入建縣三百年，是台灣最古老的縣，在縣長魏明谷的帶領之下，發展太陽能、風力發電等綠能，使彰化成為所謂「風光大縣」，有歷史也有前瞻。

但在場外，軍公教退休人員組成的抗議團體卻在員林演藝廳對面，隔著停車場、排水溝，在數百公尺外鳴放高音喇叭表示對年金改革的不滿，與數十名警力對峙。陳抗人員陳志傑表示：「我們只想在合法的區域表達意見，但我們連陳抗區都到不了」，他表示，退休軍公教人員在全台各處抗議，都沒有受到阻攔，僅在彰化縣內被層層阻擋，本來有4、50人來，最後僅有10多人步行走到員林演藝廳對面，但也過不了排水溝，「人民連走路的權利都沒有」。

陳抗人士盧朝財說，台灣又損失了一個邦交國，蔡英文來參加音樂會，「是斷交音樂會、死亡音樂會」，他認為，蔡英文如果不敢獨立，就應該統一，身為總統，不該為了自己的黨派或面子，應該把人民的福祉擺在最前面。

陳抗人士扛著抗議布旗，遭警方阻隔在距離員林演藝廳數百公尺之外。記者凌筠婷／攝影
陳抗人士扛著抗議布旗，遭警方阻隔在距離員林演藝廳數百公尺之外。記者凌筠婷／攝影
分享
陳抗民眾因為到不了陳抗區，扛著抗議告示牌，步行了很遠的距離才抵達員林演藝廳對面的...
陳抗民眾因為到不了陳抗區，扛著抗議告示牌，步行了很遠的距離才抵達員林演藝廳對面的排水溝邊。記者凌筠婷／攝影
分享
為了2018總統府音樂會，彰化縣警局布下重重警力，進行嚴格的交通管制。記者凌筠婷...
為了2018總統府音樂會，彰化縣警局布下重重警力，進行嚴格的交通管制。記者凌筠婷／攝影
分享
2018總統府音樂會今晚同步在圓林園草地直播。圖／彰化縣政府提供
2018總統府音樂會今晚同步在圓林園草地直播。圖／彰化縣政府提供
分享

音樂會陳抗

相關新聞

女司機超載闖紅燈逃逸 警開4槍破車胎逮捕

2018-05-27 19:20

高雄港碼頭火警空污 工程包商挨罰10萬

2018-05-27 15:36

美女醫師和已婚整形名醫偷情 驗孕棒和超音波照露餡了

2018-05-27 14:03

他毆妻不養家 她逼夫聞臭襪拒嘿咻 法官准離

2018-05-27 13:30

燒炭引火災…大樓疏散 她吃官司

2018-05-27 00:34

面積廣、費時久 濫墾國有地難抓

2018-05-26 23:02

竊佔逾7萬平方公尺國土20年 男被起訴

2018-05-26 23:01

高雄港第108號碼頭火警 疑燒不明廢棄物

2018-05-26 21:32

給3千摸胸沒拒絕就是同意車震？男硬上判刑5年

2018-05-26 18:15

19歲獨生子魂斷北宜 警方加強取締違規預防死亡車禍

2018-05-26 17:59

「你精子太少」 妻借種生子 夫討不回扶養費

2018-05-26 17:46

建築師情挑已婚國小女同學 曖昧2人得付40萬代價

2018-05-26 16:26

美籍男開庭前偷摸女法警屁股 檢方聲請羈押

2018-05-21 22:04
看更多

熱門文章

恐怖殺妻！4把料理刀切屍 軀體頭顱分箱裝袋、內臟塞冰箱

2018-05-26 23:24

商定離婚3天 桃園老婦疑遭丈夫砍頭分屍

2018-05-26 21:43

苗栗市長邱炳坤登龜山島 下山途中昏迷送醫

2018-05-26 22:12

影／桃園狠夫殺妻肢解 女兒提頭報案畫面曝光

2018-05-27 09:38

老婦趕火車卡屏東站月台縫 旅客全下車搶救後仍不治

2018-05-27 10:08

三度離婚不滿財產分配 狠夫殺妻移送低頭呢喃「我錯了」

2018-05-27 01:35

竊佔逾7萬平方公尺國土20年 男被起訴

2018-05-26 23:01

桃園老婦遭分屍 丈夫坦承「用好幾把刀」行凶

2018-05-26 22:54

為保住老命！他堅決偷到被關為止

2018-05-27 19:22

屏東老婦人跌落月台間隙 醫院急救宣告不治

2018-05-27 12:50

美女醫師和已婚整形名醫偷情 驗孕棒和超音波照露餡了

2018-05-27 14:03

台南驚傳兇殺案 男子刺死前妻新歡

2018-05-27 16:47

影／30人合力推莒光車廂 老婦10分鐘脫困仍不治

2018-05-27 15:42

他毆妻不養家 她逼夫聞臭襪拒嘿咻 法官准離

2018-05-27 13:30

殺妻分屍狠夫回現場模擬 雙手上銬低頭不發一語

2018-05-27 15:30

潛水未歸家屬報案協尋 男子被發現陳屍車上

2018-05-27 19:21

男子飆速騎車遭攔下 得知原因警忙開警車保住母子

2018-05-27 16:43

高雄港第108號碼頭火警 疑燒不明廢棄物

2018-05-26 21:32

未婚妻收54萬元愛上別人 心碎男追回「聘金 」

2018-05-27 09:33

持刀砍護理師 陸配：照顧中風丈夫…很累

2018-05-27 00:24

影／牙醫被殺凶嫌父下跪 死者家屬怒：殺人的是他兒子

2018-05-27 14:38

一刀捅死再用鐵槌分屍 30年髮妻遭狠夫支解成三袋兩箱

2018-05-27 10:19

影／養過雞知道石灰能掩臭 殺妻支解還冷靜去購物

2018-05-27 11:37

影／開車輾死黃金獵犬肇逃 飼主怒尋肇事者

2018-05-27 08:14

搭火車掉了行李別慌張 台鐵有免費協尋託運服務

2018-05-27 16:08

負債夫妻租露營車自殺 3毛小孩陪葬

2018-05-27 00:31

30年夫妻三度離婚 他殺妻分屍

2018-05-27 00:19

男女為聘金鬧翻 媒人建議「展示一下就歸還」

2018-05-27 18:49

「等著幫妳女兒收屍！」 男當岳母面毆妻

2018-05-26 23:20

嘉市9樓工地大火 高處灌救不易

2018-05-27 14:24

女子自己刮痧撥筋出血 男友以為她自殘報警救人

2018-05-27 09:08

慣竊攀爬侵入銀樓行竊 得手三百餘萬金飾被逮

2018-05-27 10:28

苗栗市長前日登龜山島中暑 今又有女里長熱昏送醫

2018-05-27 13:10

女司機超載闖紅燈逃逸 警開4槍破車胎逮捕

2018-05-27 19:20

超商外聊天遭6人追砍 最後竟是「認錯人」

2018-05-27 12:35

影／23歲年輕人租雙車位住透天宅 警懷疑他靠毒賺錢

2018-05-27 13:59

燒炭引火災…大樓疏散 她吃官司

2018-05-27 00:34

移動兵工廠 拒檢逃逸卡車陣

2018-05-27 00:27

端午節快到了 高雄港警查獲大陸走私香菇

2018-05-27 12:33

面積廣、費時久 濫墾國有地難抓

2018-05-26 23:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top