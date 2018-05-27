2018總統府音樂會 員林交通管制寬陳抗不滿

2018-05-27 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



「吾鄉風光-2018總統府音樂會」總統府音樂會今天晚上在員林演藝廳登場，彰化縣政府規劃在圓林園草地廣場同步轉播，為了這場音樂會，彰化縣政府警力傾巢而出，從下午三點開始部屬，道路管制範圍橫跨數個路口，因只有受邀人士可以進入，許多民眾在員林市交通受阻，得繞路而行，抱怨連連。而軍公教陳抗人士也因無法順利到達警方規劃的陳抗區，憤而步行至員林演藝廳對面，隔著排水溝對著車隊鳴高音喇叭表達不滿。

「吾鄉風光-2018總統府音樂會」今年在彰化縣員林演藝廳舉辦，僅邀請友邦使節、駐台代表、在地經濟弱勢兒少家庭、總統教育獎得主、新住民等人士聆聽，一般民眾不得入場，總統蔡英文、副總統陳建仁、秘書長陳菊等人，地主彰化縣長魏明谷偕同縣長夫人劉慧如等人與會聆聽。蔡英文在開場前簡短致詞，表示彰化即將邁入建縣三百年，是台灣最古老的縣，在縣長魏明谷的帶領之下，發展太陽能、風力發電等綠能，使彰化成為所謂「風光大縣」，有歷史也有前瞻。

但在場外，軍公教退休人員組成的抗議團體卻在員林演藝廳對面，隔著停車場、排水溝，在數百公尺外鳴放高音喇叭表示對年金改革的不滿，與數十名警力對峙。陳抗人員陳志傑表示：「我們只想在合法的區域表達意見，但我們連陳抗區都到不了」，他表示，退休軍公教人員在全台各處抗議，都沒有受到阻攔，僅在彰化縣內被層層阻擋，本來有4、50人來，最後僅有10多人步行走到員林演藝廳對面，但也過不了排水溝，「人民連走路的權利都沒有」。