女司機超載闖紅燈逃逸 警開4槍破車胎逮捕

2018-05-27 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市41歲砂石車楊姓女司機疑超載砂石行經蘆竹六福、油管路口，蘆竹警方攔查，不料楊女拒絕停車受檢，一路逃逸連闖3個紅燈，警網最後在南山、長興路口攔下該車後，楊女拒絕下車，楊姓警員準備從副駕駛座破窗進入時，楊女再度加速逃逸，險撞警車、楊姓警員跳車，李姓警員見狀立即撞朝砂石車右後輪連開4槍破2輪胎制止和逮捕楊女，警方今天下午表示，楊女連闖3個紅燈、不服臨檢和超載砂石，警方開單告發，並將她依妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方調查，從蘆竹六福、油管路口攔查楊女砂石車，楊女逃逸、闖紅燈未停車，警方一路尾隨到南山、長興路口攔下，前往追逐約3公里，楊女最後再度企圖逃逸，最後被警方開槍破胎制止。

警方向楊女說明「你衝撞警車、妨害公務，以現行犯逮捕」，逮捕過程造成楊女臉部、腳輕微擦傷，楊女哭喊「警察打人、我不是現行犯」，警方喊「你是現行犯」逮捕。