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女司機超載闖紅燈逃逸 警開4槍破車胎逮捕

2018-05-27 19:20聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市41歲砂石車楊姓女司機疑超載砂石行經蘆竹六福、油管路口，蘆竹警方攔查，不料楊女拒絕停車受檢，一路逃逸連闖3個紅燈，警網最後在南山、長興路口攔下該車後，楊女拒絕下車，楊姓警員準備從副駕駛座破窗進入時，楊女再度加速逃逸，險撞警車、楊姓警員跳車，李姓警員見狀立即撞朝砂石車右後輪連開4槍破2輪胎制止和逮捕楊女，警方今天下午表示，楊女連闖3個紅燈、不服臨檢和超載砂石，警方開單告發，並將她依妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方調查，從蘆竹六福、油管路口攔查楊女砂石車，楊女逃逸、闖紅燈未停車，警方一路尾隨到南山、長興路口攔下，前往追逐約3公里，楊女最後再度企圖逃逸，最後被警方開槍破胎制止。

警方向楊女說明「你衝撞警車、妨害公務，以現行犯逮捕」，逮捕過程造成楊女臉部、腳輕微擦傷，楊女哭喊「警察打人、我不是現行犯」，警方喊「你是現行犯」逮捕。

楊女供稱，逮捕當時聽到警方攔查，她因為緊張害怕被抓，不敢停車打開車門受檢。她後來卻向媒體抱怨警方執勤打人，蘆竹警方表示，警方執勤逮捕過程，全程都有錄音存證，將楊女超載砂石、闖紅燈、不服檢查、妨害公務罪嫌證據依法送辦。

桃園市砂石車女司機疑超載砂石不服攔查拒絕下車受檢，一度開車逃逸被警方攔捕開槍制止...
桃園市砂石車女司機疑超載砂石不服攔查拒絕下車受檢，一度開車逃逸被警方攔捕開槍制止，女司機被壓制在地臉腳擦傷。記者曾增勳／翻攝
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桃園市砂石車女司機疑超載砂石不服攔查拒絕下車受檢，一度開車逃逸被警方攔捕開槍制止...
桃園市砂石車女司機疑超載砂石不服攔查拒絕下車受檢，一度開車逃逸被警方攔捕開槍制止。記者曾增勳／翻攝
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桃園市砂石車女司機疑超載砂石不服攔查拒絕下車受檢，一度開車逃逸被警方攔捕開槍制止...
桃園市砂石車女司機疑超載砂石不服攔查拒絕下車受檢，一度開車逃逸被警方攔捕開槍制止，女司機被壓制後逮捕移送法辦。記者曾增勳／翻攝
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妨害公務警察臨檢

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