他毆妻不養家 她逼夫聞臭襪拒嘿咻 法官准離

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2018-05-27 13:30聯合報 記者曹馥年╱即時報導

李姓男子與妻子曾赴歐洲留學，兩人後來卻因金錢問題起爭執，終致婚姻破裂。示意圖／I...
李姓男子與妻子曾赴歐洲留學，兩人後來卻因金錢問題起爭執，終致婚姻破裂。示意圖／Ingimage
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李姓男子與妻子赴歐留學期間發生齟齬，李妻怒攜子女返台。李學成歸國後，兩人爭吵不斷，進而分居，李指控妻子對他精神虐待，要他聞臭襪、犯小錯就罰錢、常以未付生活費為由拒絕性行為，去年向法院訴離獲准。李妻上訴台南高分院，反控先生不給生活費又當孩子面前打她，對婚姻破裂責任較重，不可請求離婚。合議庭認為兩人都有錯，不管是誰處在相同情境，都會喪失維持婚姻意欲，判李妻敗訴，仍准兩人離婚，李妻可再上訴。

判決指出，李主張，兩人留歐期間，太太曾逼他聞穿過的襪子、吃有點臭酸的青菜，4年後兩人為錢爭吵，妻子竟拋下他帶小孩回台灣，兩人分居5年才又共同生活。但太太認為沒意義的事一律都不能做，例如他喜歡看王建民比賽轉播，妻子一回家馬上關電視各自回房。全家出遊時，他拒為孩子買冬瓜茶被妻子罰5萬元、半小時內不給付累加至30萬元，妻子並取走他的筆電逼迫付款。他罹癌、車禍時妻子不陪伴，兩人長期無性行為，妻子最後還把他趕出門，現已分居9年。妻子對他精神虐待，私下買房沒告訴他，雙方已失信賴，因此訴請離婚。

李妻上訴否認先生的指控，她指出，先生一赴歐就買BMW代步，卻讓她與孩子穿二手衣；常兇吼暴力後沒道歉，她還要吞忍整理家庭髒亂。她是因為擔心訪客看到有味道的襪子尷尬，才要先生聞幾秒感受看看。兩人婚姻失和，是因孩子罹病，需長時間付出較多精神與金錢照料，她收入有限，工作繁忙，希望先生多付出一些生活費與照料小孩，才會情緒失控。先生未按時給生活費還多次對她施暴，她扣筆電是要先生盡應盡責任。先生生病時她並非不聞不問，買房頭期款則是由娘家協助，兩人曾有和睦婚姻，她仍認為回復美滿家庭有望，不想離婚。

李母證稱，兒子與兒媳感情不睦，兒媳會罵兒子，還叫小孩稱呼爸爸為「李先生」。兩人小孩證稱，常看到父母為錢爭吵，爸爸曾打過媽媽，會叫爸爸「李先生」，是因他有段時間沒對家庭負責。

合議庭認為，李妻常對先生碎念，放任子女稱爸爸為「李先生」；李多次對妻子施暴，且經常未按時給付家庭生活費，致兩造屢生爭吵，感情冷漠，終至長期分居，不管是誰，在這種狀況下都不會想繼續維持婚姻，因此准兩人離婚。

婚姻離婚

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