慣竊攀爬侵入銀樓行竊 得手三百餘萬金飾被逮

2018-05-27 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



岡山警分局偵破樓銀竊案，找回失竊金戒指。記者黃宣翰／翻攝 分享 facebook 高雄市陸姓慣竊本月24日凌晨2點多，利用岡山區平和路上一家銀樓前電線桿，徒手攀爬電線桿從一樓爬到銀樓2樓，再破壞2樓鋁窗涉嫌侵入銀樓行竊，搜括店內65兩多價值305萬元金飾，變賣部分贓款償還債務，岡山警分局調閱案發現場路口監視器及周邊商家監視器畫面，查出陸涉有重嫌，昨天將他拘提到案，追回遭竊30兩9錢多金飾，今天警詢後依加重竊盜罪嫌法辦。

位於岡山區平和路上的一家銀樓，5月24日早上7點30分，銀樓老闆開門營業時發現被竊賊潛入，搜括店內65兩多金飾，損失約305萬元。

岡山警分局偵查隊獲報後成立專案小組偵辦，鎖定有多項竊盜前科的陸姓男子（53歲）涉有重嫌，昨天向橋頭地檢署及法院聲請核發拘票、搜索票獲准，前往陸嫌住家搜索，追回遭竊30兩9錢多金飾，包括金項鍊27條、金戒指72只、金手鍊13條、鑲寶戒只28個等，並查扣犯案時所穿著衣物及手套、漁夫帽。

陸供稱，因向地下錢莊借貸，無力償還，才鋌而走險攀爬侵入銀樓行竊，並將部份竊得金飾變賣，得款現金20萬元已全部拿去償還地下錢莊債務。員警查出，陸在銀樓附近水電行工作1固多月，周遭環境及地形、地物非常熟悉，每天都會經過銀樓好幾次，店家生活作息一清二楚，才會選定該銀樓為行竊目標。