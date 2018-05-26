建築師情挑已婚國小女同學 曖昧2人得付40萬代價

2018-05-26 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



孫姓建築師與已婚的蔡姓女子是國小同學，1年前重逢，經由line互稱對方「老公」、「老婆」搞暖昧，直至蔡女先生在女兒的平板內發現其對話訊息，找上孫談過卻未收斂，還相約出國遊玩，因而吃上官司，法官找到孫已懷有身孕女友作證，認孫僅圖一時新鮮刺激，判孫及蔡女2人連帶賠償蔡女先生40萬元，可上訴。

蔡女是化妝品專櫃小姐，2003年與先生結婚，育有2名未成年子女。去年3月間，先生無意間在女兒所使用的平板手機內，發現太太與孫透過line有頻繁且曖昧的對話訊息，得知2人是國小同學，孫則是建築師。

經由line聯繫，孫積極邀約蔡女外出用餐，接送上下班，相約旅遊。孫起初讚美對方身材好，進而「好想你」、「愛你」、「好想一層層剝掉你制服」等詞挑逗她，互稱呼對方「老公」、「老婆」，且多次到事務所獨處。

蔡女先生說，結婚多年，他幫忙做家事，也不讓她帶小孩，如今對方以建築師的身分地位誘惑太太，深陷其中，從此經常離家。他表示，雙方曾談到離婚，但因深愛她，所以一直不肯放棄，也找孫談過，相信2人的說詞後，願意繼續經營婚姻生活，沒想到孫又帶妻子出國，令他不能諒解，「現在孩子還在等媽媽回來」。

案發之初，蔡女與先生吵了一架，表示沒有和對方交往，否認有婚外情。先生提議離婚，也傳離婚協議書給她，曾向友人提到自己心情很複雜，放不下小朋友。孫表示，line對話內容是他與蔡女間的對話內容，他對侵害蔡女先生配偶權深感抱歉。他說，蔡女先生對她提出離婚要求，她才找他訴說內心苦悶，兩人日久生情，漸生好感。