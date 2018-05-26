想看親戚病歷遭拒 女子打護理師額頭判刑3月

2018-05-26 14:56 中央社 台北26日電



陳女去年想看親戚病歷，林姓護理師以無法確認其身分及個資法為由拒絕，陳女不滿用手打林女額頭，吃上官司；台北地院依違反醫療法判處陳女3月徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

台北地方法院日前判決指出，陳女去年3月間到台北市某醫院探訪就醫的親戚時，不滿林姓護理師所安排的診療程序，因而心生怨恨，徒手打林女頭部一下，導致林女前額挫傷。

林女表示，案發時要對病患進行檢查，但病患需等待空腹，陳女到醫院探視後覺得等待時間太久，想把病患自行帶離，而按醫院流程要請病患簽字，這時陳女又要求看病患的病歷。

林女指出，基於個資法不能讓陳女看病患的病歷，並向對方說，無法確定其是不是病患的姪女，所以不能提供病歷，但陳女就出手朝她的額頭打下去。

陳女反駁，有因抄錄病歷的事情與林女發生爭執，但未打到林女的額頭，只有用一根指頭碰到林女頭髮，對方沒有因此受傷。

法官比對多名證人證詞、現場監視器畫面，不採信陳女的說詞，認為陳女與林女發生衝突行為，已干擾林女當時正在進行護理業務，妨害急診室診間運作順暢與秩序；審酌陳女犯後推諉卸責、未取得告訴人諒解等情況，依違反醫療法判處她有期徒刑3月，得易科罰金新台幣9萬元，全案可上訴。