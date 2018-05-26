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大業隧道前車禍 中山高起點中午大塞車

2018-05-26 13:17聯合報 記者吳淑君╱即時報導

今天中午中山高速公路起點，從基隆段一直回堵，車陣動彈不得，許多人等得好心急，後來才知道是大業隧道口有車禍

警方表示，大業隧道口，測速器附近，中午12點多有兩輛小轎車追撞，一人受傷送醫，因為車禍占用一個車道，加上中午到基隆的車流非常大，才會造成嚴重回堵，車禍原因還在調查。

今天中午大業隧道前的車禍，造成車流嚴重回堵。記者吳淑君/攝影
今天中午大業隧道前的車禍，造成車流嚴重回堵。記者吳淑君/攝影
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今天中午大業隧道前的車禍，造成車流嚴重回堵。記者吳淑君/攝影
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今天中午大業隧道前的車禍，造成車流嚴重回堵。記者吳淑君/攝影
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今天中午大業隧道前的車禍，造成車流嚴重回堵。記者吳淑君/攝影
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車禍高速公路測速

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