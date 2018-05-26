大業隧道前車禍 中山高起點中午大塞車

2018-05-26 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



今天中午中山高速公路起點，從基隆段一直回堵，車陣動彈不得，許多人等得好心急，後來才知道是大業隧道口有車禍。