車震代價慘重 賠45萬還要按月給女嬰奶粉費

2018-05-26 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



男子「阿昌」經友人介紹女子「小綠」， 與她「車震」後暗結珠胎，她的肚子一天比一天大，經媽媽帶往醫院檢查，發覺女兒已懷孕7個月，事後產下女嬰，憤而提起告訴，二審以他已與45萬元與被害人家屬達成和解，依妨害性自主罪將他判刑1年7 月，緩刑5年，緩刑期間按月給付1萬2000元撫養女嬰。

判決書指出，「阿昌」（化名）透過友人「小娟」（化名）認識智障女「小綠」（化名），利用她心智缺陷、不知抗拒，104年7月間要求她進入他的自小客車內，與她發生性關係。

105年元月間，「阿昌」發覺她的身形有異，央請「小娟」協助「小綠」驗孕，經「小娟」告訴「小綠」的媽媽，帶至醫院檢查，驚覺「小綠」懷孕已達7個月，憤而報警處理。被害人「小綠」同年3月間產下女嬰，一審依乘機性交罪將他判刑1年7月，他不服上訴二審。

台中高分院審理期間，「阿昌」於今年3月間與被害人「小綠」的家屬達成和解，當場賠償45萬元，取得被害人及其家屬諒解，希望他暫不服刑，並按月給付女嬰扶養費。