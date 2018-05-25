你築高牆我用空拍機 違章工廠無所遁形業者只好認罪

2018-05-25 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



你有張良計，我有過牆梯！陳姓男子在國小旁經營大型違章廢塑膠處理工廠，害學童和村民飽受空汙困擾，他興建2公尺高圍牆及四周都裝監視器，掌握環保局稽查員和警方出現的動靜；彰化檢方想出「過牆梯」之計，出動空拍機蒐證3個月後上門搜索，查扣價值上百萬元大型機具，未來將建請法官全部沒收。

彰檢今天說，主任檢察官呂建興親自帶領環保局稽查員和芳苑偵查隊上門搜索時，48歲陳姓業者立刻斷電，停止機具運作，辯稱並未作業。因現場的熱熔設備溫度相當高、也有成品，尤其製程產生的廢棄物還在滲水，涉嫌違反廢棄物清理法的犯行明確，檢警也查獲他違法雇用的7名逃逸移工。

因陳男認罪，檢察官偵訊後請回，要求陳男限期清除堆置的廢塑膠物，也會轉請彰化政府將違章工廠列管並拆除，以免日後有人「借殼還魂」再從事違法行為。

陳姓男子在自己的農地興建面積達1400多坪的違章工廠，四周築起高牆，大門還用厚實電動遙控，更在工廠各角落、附近農路架設遠端監控監視器。環保局說，去年6月間，開始有民眾陳情黑煙惡臭，曾前往現場稽查，按電鈴及大聲叫喚都無人回應，幾次稽查無功而返。

據透露，檢察官在他的手機裡，查到許多環保局稽查員和芳苑偵查隊白天或夜間前往蒐證的錄影畫面，可說完全掌握任何人出現在工廠附近的行蹤。

環保局說，追查這處違章工廠的農地地主，與4、5年前在溪湖鎮查獲違反廢棄物清理法並經移送法案辦案是同一行為人，陳姓業者長期從事廢塑膠熔解、抽絲、造粒作業，為逃避稽查，都利用夜間作業；因製程無任何空氣及廢水處理設施，產生的廢氣及粒狀汙染物，由廠房上方窗戶逸散，未經處理的廢水直接從大門前方排出。