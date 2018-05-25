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散布虐死童者交保引民眾砸屋 警逮3人查扣棍棒

2018-05-25 11:33聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣5歲女童疑遭養的姨丈虐死案，昨晚9時多有人在臉書散布涉案的姨丈獲交保，號召群眾集合抓人，有人先到姨丈家裡打砸，再轉往田尾分駐所叫囂和數度燃放鞭炮，引來二百多名群眾圍觀。今天上午，北斗警方傳喚在臉書直播的邱姓男子，及涉嫌打砸的黃姓、吳姓男子，並查扣棒球棍，依分別依刑法妨害秩序、侵入他人住宅及毀損等罪嫌函送法辦。

有人在網路臉書社群散布女童姨丈獲得交保，引來群眾聚集在姨丈住的三合院，有人衝進屋...
有人在網路臉書社群散布女童姨丈獲得交保，引來群眾聚集在姨丈住的三合院，有人衝進屋內又打又砸，場面混亂。記者何烱榮／翻攝自網路民眾攝錄的錄影畫面
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北斗偵查隊長楊昭賢說，女童的已在姨丈5月23日被彰化地方法院裁定依殺人未遂罪嫌羈押禁見，後來女童傷重不治，檢察官已改列殺人罪嫌犯，是在起訴前是不可能獲得交保；不料昨晚有人不知是道聽塗說，還是故意，在臉書網路社群媒體誤傳姨丈交保，號召「集合集合，抓人！」的消息，引來不知情的群眾聚集。

昨晚9時多，有一群人先衝到姨丈住的三合院老家後，有人拋撒冥紙，有人拿棒球棍 有人拿起屋內的椅子打砸後，但找不到姨丈；警方快打部隊趕到後制止並蒐證，因群眾聚集愈來愈多，警方保護飽受警嚇的姨丈的媽媽到田尾分駐所。

有人在網路臉書社群散布女童姨丈獲得交保，引來群眾聚集在姨丈住的三合院外，有人拋撒...
有人在網路臉書社群散布女童姨丈獲得交保，引來群眾聚集在姨丈住的三合院外，有人拋撒冥紙洩憤，場面一度失控。記者何烱榮／攝影
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邱姓男子涉嫌在臉書網路直播現場畫面，也貼文「交保？集合集合，抓人」等文字，吸引群眾聚集在田尾分駐所附近道路。警方一再解釋姨丈沒有交保，也不可能交保，但有人不斷叫囂「嘜騙」，甚至在路上數度施燃放鞭炮，群眾聚集愈多人，直到今天凌晨零時多才散去，有人還繞到姨丈住處想再看個究竟，因現場有警方戒備，沒發生新的衝突場面。

警方傳喚家住田尾鄉的28歲邱姓男子，他承認只是在臉書直播而已；警方詢問後請回，將依刑法第153條第1項妨害秩序罪「煽惑他人犯罪者」函送。警方也到溪湖鎮傳喚涉嫌打砸的21歲吳姓男子，並查扣2支棒球棍，另到大村鄉傳喚30歲黃姓男子；兩男承認一時氣憤衝進屋內，因姨丈的媽媽提告，警方依刑法的侵入他人住宅、毀損等罪嫌函送法辦。

彰化縣北斗偵查隊今天上午到溪湖鎮傳喚涉嫌打砸女童姨丈家的吳姓男子，查扣涉案的2支...
彰化縣北斗偵查隊今天上午到溪湖鎮傳喚涉嫌打砸女童姨丈家的吳姓男子，查扣涉案的2支棒球棍。記者何烱榮／翻攝
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