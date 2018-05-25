散布虐死童者交保引民眾砸屋 警逮3人查扣棍棒

2018-05-25 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣5歲女童疑遭養的姨丈虐死案，昨晚9時多有人在臉書散布涉案的姨丈獲交保，號召群眾集合抓人，有人先到姨丈家裡打砸，再轉往田尾分駐所叫囂和數度燃放鞭炮，引來二百多名群眾圍觀。今天上午，北斗警方傳喚在臉書直播的邱姓男子，及涉嫌打砸的黃姓、吳姓男子，並查扣棒球棍，依分別依刑法妨害秩序、侵入他人住宅及毀損等罪嫌函送法辦。

有人在網路臉書社群散布女童姨丈獲得交保，引來群眾聚集在姨丈住的三合院，有人衝進屋內又打又砸，場面混亂。記者何烱榮／翻攝自網路民眾攝錄的錄影畫面 分享 facebook

北斗偵查隊長楊昭賢說，女童的已在姨丈5月23日被彰化地方法院裁定依殺人未遂罪嫌羈押禁見，後來女童傷重不治，檢察官已改列殺人罪嫌犯，是在起訴前是不可能獲得交保；不料昨晚有人不知是道聽塗說，還是故意，在臉書網路社群媒體誤傳姨丈交保，號召「集合集合，抓人！」的消息，引來不知情的群眾聚集。

昨晚9時多，有一群人先衝到姨丈住的三合院老家後，有人拋撒冥紙，有人拿棒球棍 有人拿起屋內的椅子打砸後，但找不到姨丈；警方快打部隊趕到後制止並蒐證，因群眾聚集愈來愈多，警方保護飽受警嚇的姨丈的媽媽到田尾分駐所。

有人在網路臉書社群散布女童姨丈獲得交保，引來群眾聚集在姨丈住的三合院外，有人拋撒冥紙洩憤，場面一度失控。記者何烱榮／攝影 分享 facebook

邱姓男子涉嫌在臉書網路直播現場畫面，也貼文「交保？集合集合，抓人」等文字，吸引群眾聚集在田尾分駐所附近道路。警方一再解釋姨丈沒有交保，也不可能交保，但有人不斷叫囂「嘜騙」，甚至在路上數度施燃放鞭炮，群眾聚集愈多人，直到今天凌晨零時多才散去，有人還繞到姨丈住處想再看個究竟，因現場有警方戒備，沒發生新的衝突場面。